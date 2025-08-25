Bancul zilei: Pe cine trebuie să ia un șofer de la gară

Autor: Maria Popa
Luni, 25 August 2025, ora 06:30
214 citiri
Bancul zilei: Pe cine trebuie să ia un șofer de la gară
Sir către John:

- Uite 10 lire și du-te la gară cu mașina, să o aduci pe soacra-mea.

- Sir, și dacă nu o găsesc?

- Atunci îți mai dau 10 lire!

