Autor: Maria Popa
Marti, 23 Septembrie 2025, ora 06:30
451 citiri
Bancul zilei: De ce bea un soldat
Bancul Zilei Foto: Ziare.com

- Ascultă la mine, soldat! Dacă n-ai bea atâta, ai fi ajuns sigur caporal, sau chiar sergent.

- As... Nu-mi pasă. Când beau, mă simt colonel.

