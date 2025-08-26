Bancul zilei: Cum se specializează românii

Autor: Maria Popa
Marti, 26 August 2025, ora 06:30
420 citiri
Bancul zilei: Cum se specializează românii
Bancul Zilei Foto: Ziare.com

- Și după facultate ce ai de gând să faci?

- A doua facultate.

- Și după a doua facultate?

- Un master.

- Și după master?

- Un curs de frizerie - taximetrie.

Bancul zilei: Pe cine trebuie să ia un șofer de la gară
Bancul zilei: Pe cine trebuie să ia un șofer de la gară
Sir către John: - Uite 10 lire și du-te la gară cu mașina, să o aduci pe soacra-mea. - Sir, și dacă nu o găsesc? - Atunci îți mai dau 10 lire!
Bancul zilei: Ce a pățit un bărbat când a fost în pădure
Bancul zilei: Ce a pățit un bărbat când a fost în pădure
Ginerele se întoarce din pădure, plin de vânătăi. - Ce-ai pățit? - Am fost cu soacra la cules ciuperci! - Și? - Am confundat-o cu o ursoaică. - Și, ai fugit? - Nu, am...
#bancul zilei, #bancul Zilei Ziarecom, #bancuri noi, #bancuri glume, #bancuri , #stiri funny
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
A rupt tacerea: reactie dura a femeii cu care Gigi Becali a fost acuzat ca si-a inselat sotia timp de 20 de ani
Digi24.ro
Reactia lui Donald Trump dupa ce Vladimir Putin a bombardat o fabrica americana din Ucraina
DigiSport.ro
N-a stat la discutii: decizia luata de CFR Cluj in privinta lui Louis Munteanu

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Horoscop zilnic. Marți, 26 august. Zodia care face o cucerire
  2. Bancul zilei: Cum se specializează românii
  3. Un medic specializat în longevitate spune că și-a inversat cu 11 ani vârsta biologică: cele 3 lucruri pe care le face zilnic pentru a rămâne sănătos mai mult timp
  4. Obiceiul sănătos care poate crește riscurile de cancer colorectal: "Nimeni nu spune că e rău pentru tine"
  5. A murit actorul Jerry Adler, celebrul Hesh din Clanul Soprano. Avea 96 de ani
  6. Serena Williams, siluetă de invidiat în costum de baie, după ce a slăbit 14 kilograme: „Mă simt minunat” FOTO
  7. Andreea Bănică explică de ce a renunțat să colaboreze profesional cu soțul ei, Lucian Mitrea: „Am decis că e mai bine să o rărim”
  8. Giulia Anghelescu și Vlad Huidu au împlinit 18 ani de relație: „Tot nu ne-am plictisit”
  9. Aurelian Temișan, emoții pentru fiica lui. Dora urmează să înceapă liceul: „Noi descoperiri, dar și tentații”
  10. Rutina zilnică a unui profesor la Harvard, specialist în știința fericirii: "Am două obiective în fiecare dimineață"