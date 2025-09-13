Bancul zilei: Cum se specializează românii

Autor: Maria Popa
Sambata, 13 Septembrie 2025, ora 06:30
- Și după facultate ce ai de gând să faci?

- A doua facultate.

- Și după a doua facultate?

- Un master.

- Și după master?

- Un curs de frizerie - taximetrie.

