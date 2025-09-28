Bancul zilei: Cum păcătuiește un bărbat

Autor: Maria Popa
Duminica, 28 Septembrie 2025, ora 06:30
43 citiri
Bancul zilei: Cum păcătuiește un bărbat
Bancul Zilei Foto: Ziare.com

La spovedanie:

- Fumezi?

- Nu.

- Bei?

- Nu.

- Preacurvești?

- Nu.

- Furi?

- Nu.

- Îți înșeli soția?

- Nu.

- Atunci cum păcătuiești?

- Mint!

