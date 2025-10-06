Bancul zilei: Ce trebuie să faci ca să te simtă câinele de la distanță mare

Luni, 06 Octombrie 2025, ora 06:30
Bancul zilei: Ce trebuie să faci ca să te simtă câinele de la distanță mare
Bancul Zilei

- Am un câine extraordinar. Mă simte de la un kilometru. Ce spui de asta?

- Trebuie să faci baie mai des.

Bancul zilei: Ce vrea să știe Alinuța de la mătușa ei
Bancul zilei: Ce vrea să știe Alinuța de la mătușa ei
Alinuța, la cinci ani, o observă pe sora mamei sale în timp ce se machia. Împinsă de curiozitate, o întreabă: - Mătușică, de ce te machiezi? - Ca să fiu frumoasă, răspunse...
Bancul zilei: Discuție între o fată și tatăl ei
Bancul zilei: Discuție între o fată și tatăl ei
O fată stă de vorbă cu tăticul ei: - Tăticule, cumpără-mi o ciocolată. - Tu deja ești mare pentru dulciuri. - Adevărat?! Înseamnă că pot deja să beau cafea, să fumez și să...
