Bancul zilei: Ce surpriză are o învățătoare

Autor: Maria Popa
Marti, 09 Septembrie 2025, ora 06:30
391 citiri
Bancul zilei: Ce surpriză are o învățătoare
Bancul Zilei Foto: Ziare.com

- Bună ziua, doamna învățătoare. Sunt tatăl Andreei, eleva dvs. Ce cadou preferați la începerea anului școlar?

- De la fiecare ce poate, în funcție și de ce lucrează. Dvs unde lucrați?

- Sunt șofer dubă DNA. Vă pot lua de la școală după ore.

Bancul zilei: Ce poți deveni dacă nu-ți găsești diploma de BAC
Bancul zilei: Ce poți deveni dacă nu-ți găsești diploma de BAC
- Dacă o să-ți placă să înveți, când te vei face mare, vei deveni profesor, doctor sau inginer. - Și dacă nu? - Vei deveni prim-ministru.
Bancul zilei: De ce o femeie aleargă în zig-zag
Bancul zilei: De ce o femeie aleargă în zig-zag
Soția vine de la cumpărături și își întreabă soțul: - Iubitule, ce are mama de aleargă în zig-zag?! - Taci și mai adu-mi niște gloanțe!!!
#bancul zilei, #bancul Zilei Ziarecom, #bancuri noi, #bancuri glume, #bancuri , #stiri funny
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Minunea" de la Pristina: Kosovo a rapus nationala de 445.000.000 de euro! Surpriza de proportii
ObservatorNews.ro
Cat costa sa fii roman? Romania, pe marginea recesiunii: "Mi-a spus ca il doare in... de deficit"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"

Ep. 125 - Pe ce a dat Ciolacu banii din Fondul de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Bancul zilei: Ce surpriză are o învățătoare
  2. Legendara trupă Scorpions, din nou la București. Cât costă biletele la turneul aniversar "Coming Home", 60 de ani de istorie rock VIDEO
  3. Prințul Harry aduce un omagiu Reginei Elisabeta a II-a la Windsor, la trei ani de la deces
  4. Amalia Năstase, dezvăluiri rare despre mariajul cu Răzvan Vasilescu. Care este secretul relației lor: „Ne și distrăm”
  5. Care este cel mai bun moment pentru a lua micul dejun dacă ai diabet, potrivit specialiștilor
  6. Medicii oncologi dezvăluie 12 simptome pe care nu le-ar ignora niciodată
  7. Jorge dezvăluie dieta prin care se menține în formă. La ce alimente a renunțat artistul: „Asta e noua superputere a bărbaților”
  8. Oana Monea și-a găsit jumătatea după Insula Iubirii. Cine este noul bărbat din viața ei
  9. Cum să revii în formă după concediu. Recomandările lui Carmen Brumă pentru a scăpa de kilogramele în plus
  10. Monica Anghel dezvăluie cum se simte acum după operația la ochi: „Urmez cu o strictețe fantastică tratamentul”