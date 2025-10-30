Bancul zilei: Tânăr cu intenții serioase

Autor: Maria Popa
Joi, 30 Octombrie 2025, ora 06:30
387 citiri
Bancul zilei: Tânăr cu intenții serioase
Bancul Zilei Foto: Ziare.com

- Scumpa mea soție, nu sunt gelos, dar am impresia că, totuși, dansezi cam mult cu tânărul acela.

- Să știi că are intenții serioase. Mi-a spus că, dacă român văduvă, mă ia de nevastă.

Bancul zilei: Ce caută un bărbat pe certificatul de căsătorie
Bancul zilei: Ce caută un bărbat pe certificatul de căsătorie
Soția: - Iubitule... Ce faci? Soțul. - Nimic. Soția: - Cum nimic?...Păi de-o oră tot studiezi certificatul nostru de căsătorie. Soțul: - Căutam data de expirare!
Bancul zilei: Cum poți arde sute de calorii în câteva minute
Bancul zilei: Cum poți arde sute de calorii în câteva minute
– Am ars 500 de calorii azi! – Serios? La sală? – Nu, am uitat pizza în cuptor…
#bancul zilei, #bancul Zilei Ziarecom, #bancuri noi, #bancuri glume, #bancuri , #stiri funny
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Pentru prima data in istorie! Laura candideaza la presedintie, dar vrea sa puna "STOP" alegerilor: "Lipsa de democratie"
a1.ro
Asia Express sezonul 8, 29 octombrie 2025. Emil Rengle si Alejandro Fernandez au parasit aventura de pe Drumul Eroilor: "Plecam.."
DigiSport.ro
Reactia Patriarhiei, dupa ce s-a aflat cati bani a donat Gigi Becali pentru construirea Catedralei Mantuirii Neamului

Ep. 150 - Armata Americană pleacă din România!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Bancul zilei: Tânăr cu intenții serioase
  2. Trebuie să lași capacul toaletei deschis sau închis? Ce spun specialiștii
  3. Cum să cureți rafturile de cărți prăfuite și să le menții curate
  4. Adevăratele motive pentru care te trezești la 3 dimineața. "Oamenii devin obsedați"
  5. Justin Trudeau, tot îndrăgostit de Katy Perry. Noi detalii despre relația lor: „Este înnebunit după ea”
  6. Plăcinta cu dovleac reinterpretată de Florin Dumitrescu, perfectă pentru sezonul de toamnă și Halloween
  7. Diana, fiica Irinei și a lui Răzvan Fodor, are o regulă strictă acasă. Ce a decis mama ei: „Cea mai mare frică a mea”
  8. Cum ne afectează schimbarea fusului orar și ce simptome ar putea să apară în această perioadă de adaptare
  9. Nutriționiștii dezvăluie alimentul ieftin pe care să-l consumi zilnic pentru a slăbi: "Acționează ca un burete, se dilată în stomac"
  10. Vlad Gherman, dezvăluiri despre începutul relației cu Oana Moșneagu. Cum au ajuns la o conexiune puternică: „Muncă susținută”