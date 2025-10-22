Bancul zilei: De ce un tip a sunat la Poliție

Autor: Maria Popa
Miercuri, 22 Octombrie 2025, ora 06:30
488 citiri
Bancul zilei: De ce un tip a sunat la Poliție
Bancul Zilei Foto: Ziare.com

- Alo Poliția?

- Da, ce s-a întâmplat?

- Sunt ostatic, mă obligă să fac ce vor ei!

- Unde ești?

- La muncă!

Bancul zilei: Ce pierdere reclamă la Poliție un individ
Bancul zilei: Ce pierdere reclamă la Poliție un individ
Un individ se duce la poliție. - Bună ziua, am venit să declar pierderea papagalului, care a scăpat aseară. - Foarte bine, vom lua notă. - Notați și că nu știe de la mine...
Bancul zilei: Probă nouă la examenul de conducere
Bancul zilei: Probă nouă la examenul de conducere
Doi șoferi stau de vorbă: - Ai auzit ce probă practică nouă au introdus la examenul de permis? - Nu. Despre ce e vorba? - Cică trebuie să conduci două ore cicălit de o femeie.
#bancul zilei, #bancul Zilei Ziarecom, #bancuri noi, #bancuri glume, #bancuri , #stiri funny
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Lovitura de teatru: dupa ce a fost condamnata la inchisoare, Shakira a fost data in judecata si i se cer 100 de milioane de euro
ObservatorNews.ro
Imagini exclusive de la locul exploziei din Rahova. Descoperire majora facuta de specialisti
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"

Ep. 146 - Rusia atac asupra României

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Horoscop zilnic. Miercuri, 22 octombrie. Zodia care primește o veste bună de la un prieten
  2. Bancul zilei: De ce un tip a sunat la Poliție
  3. Celebrul actor de comedie Doru Octavian Dumitru are probleme mari de sănătate. A anulat un spectacol și a fost dus de urgență la spital. Familia: "Rugați-vă pentru el"
  4. UE ar putea clasifica etanolul drept substanță periculoasă. Utilizarea sa în produse biocide, precum gelurile dezinfectante, ar putea fi restricționată sau chiar interzisă
  5. Schimbarea simplă care te poate ajuta să slăbești fără să reduci caloriile
  6. De ce puiul prăjit are gust mai bun la restaurant, potrivit bucătarilor. Trucuri pentru o crustă mai crocantă
  7. Gina Pistol despre trăsătura sa „problematică”. Ce calitate este un „defect” pentru ea: „Mă încarc eu cu multe”
  8. Dana Rogoz, momente spectaculoase pe platourile serialului „Groapa”. Actrița a făcut o cascadorie riscantă: „Nu mi-a fost frică deloc”
  9. Roxana Hulpe, dezvăluiri despre aspectele neștiute ale vieții de mamă: „Nu câștig toate bătăliile”
  10. Jennifer Lopez, pusă la zid de fostul soț, după ce a acuzat-o de infidelitate: „Lumea trebuie să știe că tu ești problema”