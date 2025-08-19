Bancul zilei: Ce faci când un vecin trage perdelele

Autor: Maria Popa
Marti, 19 August 2025, ora 06:30
Bancul zilei: Ce faci când un vecin trage perdelele
Bancul Zilei

– Dragă, iar te uiți la vecinii de peste drum?

– Nu, doar mă uit la perdelele lor… le au trase.

– Și ce vezi?

– Imaginația face minuni!

Bancul zilei: Cum se face mâncarea la români
Bancul zilei: Cum se face mâncarea la români
Soțul intră în bucătărie: - Ce faci, iubito? - Friptură de vită. - Și ce carne folosești? - De pui, că de asta am găsit în congelator!
Bancul zilei: Ce face soția unui bărbat
Bancul zilei: Ce face soția unui bărbat
- Unde ți-e soția? - Topește slănina! - Ați tăiat porcul? - Nu, face plajă!
Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

