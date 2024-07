Banc adaugat de Pepsi

07.05.2011 17:23 Control inopinat intr-un autobuz RAT din Brasov unde, de cateva luni bune, din dispozitia primarului, pensionarii nu mai beneficiaza de gratuitate pe mijloacele de transport. Ochind o batranica suspecta, controlorul se repede catre ea si racneste:

- Biletul la control!

- Ce-ai zis? - intreaba baba ducandu-si mana la ureche

- Maica, eu sunt CONTROLOR!

- Aaa, pai zii asa! Si eu sunt CONTRA LOR...

07.05.2011 16:25 Bula la ora de logica, trage pe neasteptate un vant. Indignata, profesoara il da afara din clasa. Trece pe culoar directorul scolii si il intreaba:

- Ce-i cu tine, Bula, de ce nu esti la ore?

- Domnule director, am scapat un part in ora de logica, iar profesoara m-a scos din clasa. Acum, stau si ma intreb unde-i logica? Eu stau afara, la aer curat, in timp ce intreaga clasa, inclusiv doamna profesoara, respira ce am lasat in urma eu...

03.05.2011 19:53 La ora de gramatica profa le cere elevilor sa spuna propozitii sau fraze cu expresiile "mai mult ca sigur" si "in mod precis"



Ii vine randul lui Bula:

- Stiti d-na profesoara in ora trecuta cand m-ati dat afara din clasa stand pe hol m-am uitat pe gaura cheii in cancelarie.

D-l director si dna prof. de matematica erau goi pusca.

Apoi eu zic ca "mai mult ca sigur" au facut sex ca "in mod precis" nu au facut dus in cancelarie.

05.04.2011 17:18 Bula si Bulov, graniceri, stau de straja pe malurile Prutului. Vine la vale, pe apa, un cos plin cu oua. Amandoi se arunca in apa, inoata, inoata si prind cosul in acelasi timp. Acum, trebuie sa imparta ouale:

- Mai Bula - zice Bulov - hai sa impartim ouale frateste!

- Nuuu - spune Bula - mai bine jumate-jumate!...

Rank user: x5 03.04.2011 05:32 La clasa lui Bula vine o noua invatatoare. Asemenea lucruri nu se petrec, de regula, la milocul anului scolar, dar noua lege a invatamantului a facut posibile si astfel de anomalii. Venita din provincie, unde scoala la care preda tocmai se desfiintase, doamna face un scurt recensamant al elevilor:

- Marioara, ce e tata?

- Dentist.

- Treci in prima banca!

- Ionel, ce e tata?

- Tata e profesor, mama invatatoare...

- Ia loc langa Marioara.

- Bula, ce e tata?

- Ambasador!

- Marioara, treci in banca a doua, Bula in prima banca. Dar ia spune, mai Bula, unde e tatocul tau ambasador?

- Nu stiu, asa scrie pe sapca lui...

Rank user: x5 26.03.2011 19:42 Regina Angliei,invita la onomastica o seama de Prim Ministrii(pe Boc,inca nu!)Printre ei si Petru Groza.

In suita,mana lui dreapta,Zaroni.Dar cum facuse cateva boacane in aceasta functie,"conu Petru"ii atrage atentia,

mai ales in seara receptiei,sa faca ceea ce face Regina!

Incepe receptia,Regina "ciugulea" putin din feluritele mancari.Zaroni desi infometat,la fel!La masa unii ministrii faceau chiar exces de bucate.La final,supeul pe care Regina il refuza total.Zaroni,la fel.Seara la palat,se anunta ca ministrul italian are indigestie...Din intamplare,medicii palatului nimeresc in camera lui Zaroni,care avea crampe ca nu mancase!Fara

intrebari,un felcer ii face clisme,crezand ca e cel cu

indigestia...

Revenind in Romania,mai multi functionari din guvern,

erau curiosi sa afle amanunte.

Zeroni: mai,sa vedeti Landra, palatul Wesminter,ceata londoneza...Bai dar la

astia, daca nu mananci ciorba la urma,ti-o baga pe fund!

Rank user: x5 26.03.2011 19:27 Teatralistul Petru Groza era si pragmatic.El(spune legenda),l-a numit ca Ministrul al agriculturii,pe logofatul dupa mosia sa ,respectiv pe Zaroni.

La o intalnire a ministrilor agriculturii din acele vremi,a participat si Zaroni.Asezat langa dna ministru din Olanda

La receptia care a avut loc,aceasta a vrut sa stie daca e de "specialitate",lucru confirmat zgomotos de Zaroni care infuleca un copan!

- Nu va suparati,spuse timida doamna, atunci puteti sa-mi spuneti de ce are vaca asa o mutra plangareata?

- Va raspund stimata dna.Puneti-va in locul ei: sa va mulga in fiecare zi si...sa va goniti odata pe an...

17.03.2011 15:39 Ion catre Vasile:

Ba Vasile cum stai cu bogatia ?

Vasile

-Ioc !

Da cu saracia cum stai?

-Boc !!!!!

15.03.2011 23:01 Bula vine, dupa Paste, cu oua rosii la scoala. Ii fura cineva un ou.

- Doamna invatatoare, unul dintre colegi mi-a furat un ou

- Pe cine banuiesti, mai Bula?

- Pe Gigel! Are buzele si degetele rosii, precis el mi l-a mancat.

Dorind sa dea un exemplu, invatatoarea il pedepseste pe Gigel. Dupa cateva zile insa, dispare de la locul lui, de deasupra tablei, tabloul presedintelui, asezat acolo, in an electoral, din dispozitia ministrului Funeriu.

- Vai copii, cine a savarsit un asemenea sacrilegiu? Bula ridica mana, impetuos:

- Doamna, eu banuiesc pe cineva!

- Pe cine, mai Bula?

- Tot pe Gigel. Stiti si dumneavoastra ca cine fura azi un ou, maine fura un...tablou!

15.03.2011 22:51 In vara anului 2012, un tip intra intr-o macelarie:

- Tigari aveti? intreaba el, privind lung catre halatele macelarilor atarnate de carligele goale.

- Nu, de unde ai scos-o si p-asta?

- Aaaa, ma scuzati, am nimerit la garderoba...

15.03.2011 22:39 Un batranel se plimba prun parc fluturand nedumerit in mana reteta pe care tocmai o primise de la medicul de familie. Vede o tanara mamica ce tocmai isi alapta sugarul si se apropie timid:

- Doamna, va rog, cititi-mi reteta, ca mi-am uitat acasa ochelarii...

Amabila, tanara se conformeaza si tresare, privindul pe batran lung, cu mila:

- Ce ai sa faci, tataie, ca uite, doctorul ti-a prescris lapte de mama?

- Pai, nu ne-am putea intelege? Poftiti doua sute de mii, ar trebui sa ajunga, eu sunt pensionar militar si Boc tocmai ne-a taiat pensia la jumatate...

- Bine, cred ca se poate, dar nu aici, in public. Haideti la mine, locuiesc in apropiere si sotul e plecat la serviciu. Si apoi, pe criza asta, orice banut conteaza

Ajunsi la destinatie, tanara culca bebelusul, vine langa mos, isi dezveleste sanul si omul incepe sa suga cu sete, plescaind de placere. Innebunita de senzatii, ea il mangaie pe cap si il intreaba:

- Tataie, nu vrei si altceva?...

- Ba da. Un corn cald!...

04.03.2011 13:09 De 1 martie,sotia, catre sot :

- Bine draga, nu-mi si mie un martisor? la care sotul,riposteaza :

- Da ce, ala de anul trecut ti-a ramas mic?

03.03.2011 11:52 Sotul vine acasa si intreaba sotia :

- Ce ai face draga daca as castiga la loto ?

- Pai as lua jumate si te-as parasi.

- Atunci vezi ca am castigat 12 dolari la loto. Ia 6 dolari si dispari.

