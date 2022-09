Bancul zilei: Un avocat ajunge în rai

Un avocat ajunge in rai. Sfântul Petru îl întâlnește la poartă. Avocatul este impresionat, dar întreabă:

- Sunteți sigur că este timpul meu? Nu sunt atât de bătrân.

Sfântul Petru:

- Ce vrei să spui? Ai 86 de ani.

- Nu, nu am... am doar 58 de ani. De ce crezi că am 86 de ani?

- Ei bine, doar am adunat toate orele pe care le-ai facturat clienților tăi.

