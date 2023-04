Dialog între bătrâni la o coadă:

- Ce se vinde la acest rând?

- Nu ştiu. Întreabă-l pe primul din față.

- Domnule, din capul rândului, ce se vinde aici?

- Nimic. Am uitat unde am plecat și am oprit aici.

- Dar dacă v-ați amintit acum, de ce nu plecați?

- Dacă plec acum, pierd rândul.