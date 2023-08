Bulă ajunge acasă cu un zâmbet uriaș pe buze:

– Mamă, m-am îndrăgostit!

– Bravo, Bulă! Cum o cheamă? Câți ani are? Unde ai cunoscut-o? Ce sunt părinții ei? Unde locuiește? Gătește? Are bani? Are mașină?! Ce lucrează?

Speriat de aceste întrebări, Bulă se duce în sufragerie, unde îl vede pe tatăl său:

– Tată, m-am îndrăgostit!

– Am o singură întrebare, fiule: Arată bine?

– Da, tată!

– Bravo, Bulă!