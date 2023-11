Bancul Zilei: Trump, Putin și Iliescu se duc la Dumnezeu

Se duc Trump, Putin și Iliescu la Dumnezeu.

Trump ii adresează primul o întrebare lui Dumnezeu:

– Doamne, când va fi ordine la mine-n țară?

– Peste 50 de ani!

– Of, of, of, nici copiii mei n-or să ajungă până atunci.

Următorul e Putin.

– Doamne, dar la mine-n țară când va fi ordine?

– Peste 100 ani!

Ei, nici nepoții mei n-or să ajungă până atunci.

Vine și rândul lui Iliescu.

– Doamne, dar la mine-n țară când va fi ordine?

Dumnezeu începe a plânge și zice:

– Mă tem că nici eu n-o să ajung până atunci…

