O bandă de români a devastat un cimitir din Italia. Hoții au furat obiecte din cupru care cântăreau jumătate de tonă

O bandă de români a devastat un cimitir din Merate, nordul Italiei, și a furat toate obiectele de cupru de pe morminte.

Furtul a avut loc în noaptea de duminică spre luni, 27 octombrie, potrivit ilgiorno.it.

Autoritățile italiene suspectează o grupare românească. O patrulă a poliției rutiere a interceptat și urmărit o camionetă, înmatriculată pe numele unui român. Mașina a fost ulterior abandonată în timpul fugii, iar în ea au fost descoperite mai multe obiecte de cupru ce ar putea corespunde obiectelor furate din cimitir.

Primii vizitatori ai cimitirului au avut un șoc luni dimineață, când au descoperit dezastrul.

Potrivit unei reconstituiri a carabinierilor, hoții au pătruns prin intermediul unei scări sprijinite de peretele exterior dintre cele mai vechi capele.

Pagubele se puteau observa cu ușurință: vaze smulse, piese decorative aruncate, morminte deteriorate, flori aruncate pe jos. Hoții au sustras o jumătate de tonă de obiecte de cupru.

Carabinierii din Merate au urmărit și imaginile de pe camerele de supraveghere, dar nu s-a stabilit dacă hoții pot fi văzuți la față și dacă pot fi recunoscuți.

„Un act laș”

Și primarul din Merate, Mattia Salvioni a emis un comunicat adresat cetățenilor, în care condamnă cele întâmplate și spune că rămâne alături de persoanele care au suferit pagube.

„Acesta este un act laș pe care îl condamnăm ferm. Datorită muncii de echipă a poliției, bunurile furate au fost recuperate și pot fi acum returnate cetățenilor”, a transmis edilul.

