O bandă de români a devastat un cimitir din Italia. Hoții au furat obiecte din cupru care cântăreau jumătate de tonă

Autor: Maria Popa
Marti, 28 Octombrie 2025, ora 11:19
615 citiri
O bandă de români a devastat un cimitir din Italia. Hoții au furat obiecte din cupru care cântăreau jumătate de tonă
Cimitir Foto: Pixabay

O bandă de români a devastat un cimitir din Merate, nordul Italiei, și a furat toate obiectele de cupru de pe morminte.

Furtul a avut loc în noaptea de duminică spre luni, 27 octombrie, potrivit ilgiorno.it.

Autoritățile italiene suspectează o grupare românească. O patrulă a poliției rutiere a interceptat și urmărit o camionetă, înmatriculată pe numele unui român. Mașina a fost ulterior abandonată în timpul fugii, iar în ea au fost descoperite mai multe obiecte de cupru ce ar putea corespunde obiectelor furate din cimitir.

Primii vizitatori ai cimitirului au avut un șoc luni dimineață, când au descoperit dezastrul.

Potrivit unei reconstituiri a carabinierilor, hoții au pătruns prin intermediul unei scări sprijinite de peretele exterior dintre cele mai vechi capele.

Pagubele se puteau observa cu ușurință: vaze smulse, piese decorative aruncate, morminte deteriorate, flori aruncate pe jos. Hoții au sustras o jumătate de tonă de obiecte de cupru.

Carabinierii din Merate au urmărit și imaginile de pe camerele de supraveghere, dar nu s-a stabilit dacă hoții pot fi văzuți la față și dacă pot fi recunoscuți.

„Un act laș”

Și primarul din Merate, Mattia Salvioni a emis un comunicat adresat cetățenilor, în care condamnă cele întâmplate și spune că rămâne alături de persoanele care au suferit pagube.

„Acesta este un act laș pe care îl condamnăm ferm. Datorită muncii de echipă a poliției, bunurile furate au fost recuperate și pot fi acum returnate cetățenilor”, a transmis edilul.

La furat de flori și animale de pluș într-un cimitir. Cum a fost prinsă femeia
La furat de flori și animale de pluș într-un cimitir. Cum a fost prinsă femeia
O italiancă de 50 de ani a fost arestată după ce a fost prinsă când fura ghivece de flori și alte obiecte din cimitir, în Ferentino, regiunea Lazio din Italia. Chiar dacă nu trăia în...
Turist american arestat în timpul unei vizite la Pompei. Ce a încercat să fure bărbatul
Turist american arestat în timpul unei vizite la Pompei. Ce a încercat să fure bărbatul
Un turist din SUA a fost arestat după ce a vrut să fure mai multe artefacte ce proveneau din săpăturile de la Pompei. Turistul american a adunat mai multe pietre de pe una dintre străzile...
#banda romani, #furt, #cimitir, #Italia, #cupru, #romani diaspora, #pagube , #Italia
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Lamine Yamal s-a decis si ii pune banii "pe masa" Shakirei: 11 milioane de euro
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
Afara cu Lukoil din tara? Ce poate face Romania dupa sanctiunile lui Trump impotriva Rusiei: "Avem deja un mecanism care poate fi extins"

Ep. 148 - Armata Română a anunțat că

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cum distrug știrile false încrederea în branduri. Concluziile surprinzătoare ale cercetătorilor de la UBB
  2. După ce li s-a mărit norma didactică, profesorii ar putea primi bani mai mulți. Ce a anunțat ministrul Educației despre plata cu ora
  3. Atacatorul lui Charlie Kirk va fi judecat în civil, pentru a i se respecta dreptul la prezumția de nevinovăţie. Ce pedeapsă riscă Tyler Robinson VIDEO
  4. Zelenski susține că sancțiunile SUA ar putea costa Rusia 5 miliarde de dolari lunar
  5. Schimbări la vizitele la Palatul Cotroceni, după ce a fost deschis de Ilie Bolojan. Cât costă biletele
  6. Probleme grave de personal de la Spitalul Județean Buzău, dezvăluite de manager: „E nevoie de medici cardiologi, urgentiști, ATI, radiologi, neurologi, interniști, diabetologi, endocrinologi, neonatologi, de recuperare medicală”
  7. Postarea virală a unui român stabilit în Spania. Ce sfat are pentru cei care se gândesc să se mute acolo. „Dacă vreți bani mulți, nu veniți!”
  8. Cum era medicul Ștefania Szabo în ultimele zile înainte să fie găsită moartă în spital. „Nu cred că poate fi vorba de un gest necugetat”
  9. Germania: Pregătirea elevilor pentru scenarii de război?
  10. Un român urmărit internațional a fost prins de polițiști chiar în orașul natal. Ce acuzații i se aduc în Germania