Al treilea oraș din România care introduce benzi speciale pentru autobuze. Reacțiile șoferilor

Încă un oraș după Cluj-Napoca și București introduce benzi speciale pentru autobuze pe unul dintre cele mai circulate bulevarde din oraș. Este vorba de municipiul Timișoara.

Autoritățile susțin că măsura ar urma să reducă timpii de așteptare din transportul public, dar și poluarea din trafic. Unii dintre șoferi nu sunt deloc încântați și susțin că ”este o idee foarte proastă” întrucât, zic ei, aglomerația se va muta pe celelalte benzi de circulație, arată digi24. „E bine și nu prea. Pentru că se taie din locurile de parcare”, crede un alt șofer.

”Vom avea atât o intervenție fizică în teren, adică vom reface marcajele și vom reîmpărți un pic profilul străzii, cât și o intervenție în sistemul de management al traficului, în așa fel încât sistemul să fie reprogramat: primul semafor care să se pună pe verde să fie cel al autobuzului, iar la câteva secunde după ce a plecat autobuzul să aibă verde și mașinile”, declară Ruben Lațcău, viceprimarul municipiului Timișoara.

Dacă autobuzele vor avea benzi exclusive, autoturismele vor circula doar pe benzile rămase și vor fi sacrificate și locurile de parcare din zona intersecțiilor. „Să n-o facă, să nu o facă. Este o idee foarte proastă!”, crede un șofer.

Nu e prima dată când autoritățile locale au încercat o astfel de idee, iar șoferii s-au plâns că ”așteaptă mai mult în trafic”. Dacă sistemul va funcționa, administrația din Timișoara are de gând să introducă astfel de benzi pe toate bulevardele importante.

