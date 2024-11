Noi atacuri în Haiti: 28 de membri ai unei bande au fost uciși de localnici și Poliție VIDEO

Polițiștii haitieni și locuitorii din Port-au-Prince au eliminat marți, 19 noiembrie, 28 de membri ai unor bande, după ce aceștia au lansat o ofensivă în mai multe cartiere ale capitalei.

Pe timpul nopții, Poliția a interceptat un camion și un microbuz în care se aflau acești membri ai bandei în două cartiere, ucigând pe loc 10 dintre ei, ca mai apoi să-i urmărească și să-i ucidă și pe restul alături de locuitorii din zonă, a declarat purtătorul de cuvânt adjunct al Poliției Naționale Haitiene (PNH), Lionel Lazarre, transmite Le Figaro.

Încă de săptămâna trecut, Port-au-Prince se confruntă cu o nouă explozie de violență provocată de „Viv Ansanm”, alianța de bande formată din februarie, care a reușit să-l alunge pe prim-ministrul Ariel Henry.

De asemenea, în ultimele ore, aceste bande au lansat un atac asupra Pétion-Ville și a altor cartiere din Port-au-Prince, precum Bourdon și Canapé Vert, în urma unui apel lansat pe rețelele sociale de unul dintre liderii săi, Jimmy Chérisier, alias „Barbecue”.

„Cerem demisia Consiliului Prezidențial de Tranziție (CPT). Coaliția Viv ansanm va utiliza toate mijloacele sale pentru a asigura plecarea CPT”, a anunțat el luni seara, 18 noiembrie.

Agresiunile au loc într-un context de criză politică, ce a fost marcată de demiterea de către CPT, PE 10 noiembrie, a prim-ministrului Garry Conille, care a fost înlocuit de omul de afaceri Alix Didier Fils-Aimé.

Haiti, care este deja cea mai săracă țară din regiune, suferă de mai mult timp de violența bandelor criminale, acuzate de numeroase crime, violuri, jafuri și răpiri pentru răscumpărare.

În capitală, străzile erau aproape pustii în cursul zilei de marți, 19 noiembrie, după ce Poliția și localnicii au ridicat baricade în mai multe cartiere ca să oprească ofensiva atacatorilor.

Haitian police intercepted 2 trucks in Musseau, Haiti carrying group of armed Viv Ansanm terrorists who were attempting to build bases in Pétion-Ville, Delmas & Bourdon. About 23 of them were BWA KALE by PNH & the population. Told you BWA KALE is alive.😉pic.twitter.com/PQVGeYivlI