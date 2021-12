Bănel Nicoliță și-a pierdut averea și soția: "Nu mi-am revenit nici acum"

Fostul fotbalist al Stelei a dat cu piciorul familiei și banilor pe care i-a strâns din perioada în care era fotbalist.

El a fost plecat o perioadă în SUA, spunându-se că se ascunde de cămătari. Bănel a declarat că doar încerca să își revină psihic după divorțul de Cristina.

Aceasta l-a părăsit pentru că Bănel și-a investit banii câștigați din fotbal în echipa de la Făurei. De acești bani s-a ales praful repede.

„Am fost plecat afară, am fost la un prieten în vacanţă. Am stat câteva luni acolo. Am vrut să-mi revin şi eu fizic şi moral, pentru că eram cu moralul la pământ. Divorţul prin care am trecut, fotbalul, banii pierduţi. Greşeala mea cea mai mare a fost că am venit la Făurei şi atunci au intervenit probleme vizavi de fosta soţie.

Nu a acceptat şi la acel moment chiar a avut dreptate. Banii familiei, timpul pe care îl petreceam aici, nu mai ajungeam să fiu lângă ea şi lângă copii, să fiu alături de ea şi să le ofer şi ce le lipsea. Nu mi-am revenit nici acum, să fiu sincer. Asta e viaţa, trebuie uşor-uşor să văd lucrurile aşa cum sunt”, a explicat Nicoliță pentru emisiunea de youtube „Fiţă cu Adiţă”.

