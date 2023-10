Câți bani au încasat Adrian Minune și Andra la nunta lui Bănel Nicoliță. "Am ieșit pe minus, vă jur!"

Bănel Nicoliță a dezvlăuit cu cât i-a plătit pe cântăreții chemați la nunta lui.

Fostul fotbalist al Stelei și al echipei naționale s-a însurat în urmă cu 10 ani cu Cristina. Bănel Nicoliță a dezvăluit la Fanatik cât a scos din buzunar pentru a-i avea la nuntă pe Adrian Minune, Andra și Constantin Enceanu.

"Lui Adrian Minune i-am dat 7.500 de euro plus dedicații. A fost cea mai frumoasă nuntă. Au fost foștii mei colegi alături de mine, au fost 300 de invitați. Am avut-o pe Andra, pe domnul Enceanu. Numai pentru muzica am plătit 30.000 de euro. Dar plicurile le-am dat înapoi celor cu care am crescut. Eu am ieșit minus la nuntă. Și la cununia civilă și la botez am ieșit pe minus. Pentru mine au fost speciale și nu regret nimic".

Bănel Nicoliță și Cristina, care au două fete împreună, au divorțat în 2020.

Bănel are o nouă relație: „Sunt OK cu dragostea! Sunt fericit, sincer. Sunt liniștit și mi-am găsit liniștea”.

