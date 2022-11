Mihai Stoica l-a făcut țigan pe Bănel Nicoliță! În ce context a spus asta despre fostul internațional

Managerul FCSB, Mihai Stoica, consideră că fanii Rapidului nu pot acuza comportamentul rasist al galeriei echipei roș-albastre, la meciul de duminică.

„Eu am prieteni țigani. Nu am nicio fel de problemă. Niciodată nu întreb «E român sau e țigan? Sau e aromân?» Cei mai mulți țigani suporteri îi avem noi. Pentru că suntem cei mai mulți în România. Noi am avut un jucător reprezentativ țigan, Bănel Nicoliță. Mă rog. rom. Retrag tot și spun rom în loc de țigan. Nu știu… Nu suntem xenofobi, nu suntem rasiști. Am avut și vom avea mereu romi în echipă, în rândul suporterilor”, a spus Mihai Stoica la Orange Sport, citat de playsport.ro.

FCSB a învins clar Rapidul, scor 3-1, în Superliga României, într-un meci tensionat disputat pe Arena Națională.

Bănel Nicoliță (37 ani) a jucat timp de șase sezoane la echipa patronată de Gigi Becali.

