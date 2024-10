Banel Nicolita s-a facut de ras la teatru

Actorul George Mihaita a povestit un episod amuzant de la o piesa de teatru, care il are in prim plan pe fostul stelist Banel Nicolita.

In 2007, jucatorii Stelei si-au facut un obicei din a merge la piesele Teatrului de Comedie. Insa nu toti jucatorii intelegeau cu exactitate ce se intampla, iar Banel Nicolita a avut o replica amuzanta in momentul in care a vazut ca actorul sau preferat lipseste.

"La a treia piesa la care jucatorii Stelei au venit, eu nu eram pe scena. Cand a observat, Banel il intreaba pe Argaseala 'Bre, da' titularii nu joaca?'", a povestit George Mihaita.

"Dupa al patrulea spectacol, ma suna Banel si-mi zice 'Nea Mihai, mata la teatru esti mai ceva ca Ronaldinho!'", a mai povestit actorul.

George Mihaita isi mai aminteste ca jucatorii Stelei au ramas impresionati de atitudinea spectatorilor care merg la piesele de teatru.

"I-am urcat pe scena si Banel mi-a zis ca nu au mai fost aplaudati de o luna si jumatate asa. A doua zi au castigat cu 3-0 si un gol a fost dedicat teatrului de comedie", a dezvaluit Mihaita.

C.S.

