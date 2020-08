Banel Nicolita a divortat. "Pot sa umblu cu cine vreau eu"

Cei doi erau casatoriti din 2014 si au impreuna doua fete."Nu vreau sa intru prea mult in amanunte. Eu si sotia mea nu mai suntem impreuna de mai bine de doi ani. Oficial, am divortat in luna februarie a acestui an. Am incercat sa ne mai dam o sansa, insa nu a mers si am decis de comun acord sa ne despartim.Ne intelegem foarte bine acum, avem doua fete minunate, pe care trebuie sa le crestem cu tot ce avem mai bun. Avem dreptul la viata si pot sa umblu cu cine vreau eu, sunt divortat. Daca nu eram divortat, nu apaream nicioadata", a spus Nicolita pentru PRO TV.Banel Nicolita a jucat la Steaua intre anii 2004-2011, iar in strainatate pentru Saint-Etienne, FC Nantes si Aris Limassol.