Lovitură de stat în Bangladesh. Premierul fuge din țară, iar protestatarii iau cu asalt palatul după proteste sângeroase VIDEO

Mii de manifestanți au luat cu asalt, luni, 5 august, reședința oficială a premierului din Bangladesh, Sheikh Hasina, din Dhaka, după săptămâni de proteste. Acesta a demisionat şi a fugit din ţară cu un elicopter militar.

Demonstrațiile studențești împotriva guvernului s-au soldat cu sute de protestatari uciși de poliție.

Hasina, în vârstă de 76 de ani, și-a dat demisia și a fugit din țară cu un elicopter militar și ar fi aterizat în orașul Agartala, din nord-estul Indiei, scrie The Sun.

Șeful armatei, generalul Waker-Uz-Zaman, s-a adresat țării și a spus că armata va forma un guvern interimar cu reprezentanți ai partidelor politice.

#Bangladesh 's tinpot dictator #SheikhHasina , after killing nearly a thousand young men and women, many of them students, has reportedly resigned amid a massive human wave that has seized and surrounded Dhaka. She was seen being rescued by a military helicopter. pic.twitter.com/6NWYR26t9t

Generalul Waker-Uz-Zaman a îndemnat protestatarii să meargă acum acasă, precizând că armata va găsi o soluție la criză.

„Ne vom asigura, de asemenea, că se face dreptate pentru fiecare deces și crimă care a avut loc în timpul protestelor”, a spus acesta.

Nu este încă clar cine va conduce noul guvern.

Imaginile au arătat protestatarii luând cu asalt palatul primului ministru, numit Ganabhaban. Manifestanții s-au fotografiat pe scaunul premierului și au furat mobilier, haine și chiar animale de companie.

Alte mii de oameni sunt pe străzile capitalei fluturând steaguri și sărbătorind demisia Hasinei.

Bangladeshi PM Sheikh Hasina had won elections just a few weeks ago but today she was forced to resign & leave Bangladesh..

This is how the global left ecosystem works.. They're trying the same in India as well, all the protests are part of the same agenda... pic.twitter.com/077X6fh21h