În Rusia au existat mii de întreruperi de internet, iar oameni au retras masiv bani de la bănci FOTO: X@drewg1971

O țară cu peste 140 de milioane de locuitori a luat o măsură drastică, care perturbă tranzacțiile și plățile populației. Din această cauză, isteria s-a răspândit peste tot și oamenii au retras din bănci 200 de miliarde de ruble în Rusia, într-o lună. Moscova a întrerupt masiv internetul pentru a opri atacurile cu drone ale Ucrainei, de pe teritoriul său.

Întreruperile de internet, menite să ia măsuri împotriva dronelor ucrainene, au perturbat plățile mobile, aplicațiile de mesagerie, serviciile de livrare și platformele de ride-hailing, subliniind consecințele economice ale măsurilor de securitate luate de Rusia în timpul războiului lui Putin, potrivit Business Insider.

Numerarul în circulație a crescut cu aproximativ 200 de miliarde de ruble, sau 2,5 miliarde de dolari, în iunie și apoi cu aceeași sumă din nou în iulie, potrivit unui raport al Băncii Rusiei publicat luni.

Banca centrală a declarat că cererea din acest an este „ușor mai mare decât în anii precedenți”, parțial datorită „dorinței populației și a întreprinderilor de a forma o rezervă de numerar pentru așezări” pe fondul închiderilor, care sunt menite să perturbe rețelele GPS și celulare prin care pot fi controlate dronele.

Ads

Vladimir Gutenev, un important parlamentar rus, a declarat unei instituții media pro-guvernamentale că oamenii ar trebui să aibă întotdeauna numerar pentru a plăti produse și servicii. ”Nu ar trebui să devii un ”hipster” care locuiește doar în centrul Moscovei. Viața nu se limitează la confort”, a spus Gutenev.

Întreruperile au crescut în ultimele luni, de la 69 de incidente în mai la 662 în iunie și 2.099 în iulie, potrivit Na Svyazi, un grup independent de monitorizare. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a descris întreruperile ca fiind o protecție împotriva „vecinilor periculoși”.

Rusia vrea internet propriu, rupt de cel mondial

Anastasiia Kruope, cercetător asistent pentru Europa și Asia Centrală la Human Rights Watch, a declarat pentru sursa citată că, din cauza întreruperilor, tot mai mulți ruși se înscriu la internet în bandă largă, în loc să se bazeze pe datele telefoanelor mobile.

Ads

Magazinele care utilizează WiFi pot procesa plăți, dar există „provocări pentru magazinele mai mici” care se bazează pe datele mobile, a adăugat ea. Kruope a spus că șoferii de taxi din unele orașe rusești au fost nevoiți să parcheze în locuri unde este disponibil WiFi pentru a contacta clienții și a le descărca rutele în avans.

„Deja se transformă într-o problemă mare pentru destul de mulți furnizori de servicii care sunt legați de disponibilitatea internetului mobil, în special”, a spus ea. Rusia a avansat planuri pentru un „internet suveran”, testând infrastructura care ar permite guvernului să deconecteze țara de la internetul global și să controleze accesul online.

Valul de întreruperi ale internetului a început când Rusia a întrerupt accesul în mai multe regiuni, inclusiv Moscova, în timpul sărbătorilor de Ziua Victoriei din 9 mai. Câteva săptămâni mai târziu, Ucraina a lansat atacul cu drone „de tip pânză de păianjen”, în cadrul căruia a introdus ilegal drone în Rusia cu camioane și le-a lansat pentru a provoca pagube devastatoare avioanelor de război poziționate la sol pe aerodromuri.

Ads