”Păstrați bani cash acasă, în bancnote de valoare mică”. Recomandarea Băncii Centrale Europene pentru situații de criză

Un studiu recent al Băncii Centrale Europene arată că păstrarea unei sume de bani cash acasă rămâne esențială în situații de criză, atunci când metodele digitale de plată devin indisponibile.

Experiențele recente, de la pandemia de COVID-19 și invazia Rusiei în Ucraina, până la pene majore de curent, confirmă că numerarul oferă o „roată de rezervă” vitală pentru sistemul de plăți.

BCE recomandă cetățenilor să aibă bani cash pentru a acoperi nevoile de bază timp de cel puțin 72 de ore, în timp ce mai multe state europene, precum Suedia, Finlanda sau Olanda, au emis instrucțiuni similare pentru pregătirea populației în fața situațiilor neprevăzute.

Potrivit cercetătorilor, numerarul oferă „o utilitate psihologică și practică distinctă” și trebuie privit ca o „roată de rezervă” a sistemului de plăți.

„Numerarul oferă o redundanță esențială pentru sistemul de plăți. Această redundanță este vitală pentru orice sistem, deoarece niciun sistem nu este infailibil”, se arată în raport, conform adevarul.ro

Autorii studiului subliniază că bancnotele trebuie privite nu doar ca un mijloc de plată, ci și ca o garanție de siguranță în fața incertitudinilor. „Păstrați-vă calmul și aveți bani cash la îndemână” este mesajul pe care BCE îl transmite cetățenilor europeni în fața riscurilor viitoare.

Țările europene au emis recomandări

Mai multe state europene au emis deja recomandări oficiale privind păstrarea banilor cash în gospodării. În Țările de Jos, Austria și Finlanda, autoritățile le cer cetățenilor să aibă între 70 și 100 de euro per persoană, sumă suficientă pentru a acoperi nevoile esențiale timp de 72 de ore. Suedia și Finlanda au mers și mai departe, actualizând broșurile de supraviețuire distribuite cetățenilor.

Acestea includ instrucțiuni privind stocarea apei și a produselor sanitare, cultivarea de alimente comestibile acasă și pregătirea pentru întreruperi de curent sau comunicații.

„Calculați costul total al acestor articole pentru familia dvs. pentru cel puțin o săptămână. Păstrați bani cash acasă, în bancnote de valoare mică”, recomandă Banca Centrală Europeană.

Crizele din ultimii ani au confirmat rolul esențial al bancnotelor.

În aprilie, o pană de curent masivă în Spania și Portugalia a blocat terminalele de plată, forțând magazinele să accepte exclusiv numerar. În timpul pandemiei, europenii au acumulat bani cash pe fondul incertitudinilor privind veniturile. Invazia Ucrainei a generat același fenomen, mai ales în statele aflate în proximitatea zonei de conflict.

„Oamenii au răspuns la proximitatea crescută față de potențiale perturbări prin acumularea de lichidități portabile”, notează autorii studiului.

Comisia Europeană a subliniat, la rândul ei, importanța pregătirii populației pentru situații de criză. Într-un document emis în martie, Bruxelles-ul a recomandat stocarea de alimente și produse de bază pentru cel puțin 72 de ore, invocând riscurile generate de război, sabotaje și atacuri cibernetice.

