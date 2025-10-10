Captură uriașă făcută de polițiști în Portul Constanța. Aproape un miliard de euro, depozitat în zeci de cutii

Autor: Adrian Zia
Vineri, 10 Octombrie 2025, ora 17:04
3118 citiri
Captură uriașă făcută de polițiști în Portul Constanța. Aproape un miliard de euro, depozitat în zeci de cutii
Captură uriașă făcută de polițiști în Portul Constanța FOTO Pixabay

Poliţia Română şi Autoritatea Vamală Română au descoperit, în Portul Constanţa Sud, 160 de colete cu bancnote contrafăcute, fiind, în total, 4,8 milioane de bancnote. Valoarea însumată a bancnotelor false depăşea 960 de milioane de euro.

”În urma cooperării instituţionale D.C.C.O. – Oficiul Naţional Central pentru combaterea falsurilor de moneda cu Biroul Vamal de Frontieră Otopeni şi Biroul Vamal de Frontieră Constanţa Sud, la data de 10 octombrie 2025, în portul Constanţa Sud, au fost identificate 160 de colete cu bancnote contrafăcute din categoria de fals codificată la nivel european «altered design»”, anunţă, vineri, Autoritatea Vamală Română.

Potrivit sursei citate, 40 de cutii conţineau 1.200.000 de bancnote din cupiură de 500 de euro (600.000.000 de euro), fără serie şi 20 de cutii conţineau 600.000 de bancnote din cupiură de 200 de euro (120.000.000 de euro), fără serie.

Cele 4.800.000 de bancnote, care însumau 960.000.000 de euro, au fost ridicate, în vederea continuării cercetărilor.

”Activităţile au fost desfăşurate într-o echipă complexă formată din ofiţerii Oficiului Naţional Central pentru combaterea falsurilor de monedă, ai Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Ilfov şi ai Serviciul de Combatere a Criminalităţii Organizate Porturi Maritime, alături de inspectori vamali”, a mai transmis sursa citată.

Direcţia de Combatere a Criminalităţii Organizate – Oficiul Naţional Central pentru combaterea falsurilor de monedă este partener cu Autoritatea Vamală Română în cadrul Operaţiunii internaţionale DECOY III, sub egida EMPACT, coordonată la nivel european de către EUROPOL.

Operaţiunea vizează identificarea de colete suspecte ce conţin bancnote contrafăcute ce pătrund pe teritoriul Uniunii Europene din ţări precum China, Turcia, etc.

Cercetările sunt continuate sub supravegherea procurorului de caz, în cadrul unui dosar penal instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecatoria Cornetu.

Dezvăluiri despre infiltrarea investigatorului DNA în Portul Constanța. „I-am dat o mașină scumpă, un X5, o casă foarte bună și întotdeauna a avut și cheltuiala suficient de bună"
Dezvăluiri despre infiltrarea investigatorului DNA în Portul Constanța. „I-am dat o mașină scumpă, un X5, o casă foarte bună și întotdeauna a avut și cheltuiala suficient de bună"
Procurorul-șef al DNA, Marius Voineag, a oferit detalii despre modul în care ancheta privind șpăgile din Portul Constanța a fost desfășurată. Potrivit lui Voineag, DNA a reușit să...
Scandalul desființării pensiilor speciale, departe de final. CSM îl contrazice pe Bolojan: „Problema a fost deja reglementată”
Scandalul desființării pensiilor speciale, departe de final. CSM îl contrazice pe Bolojan: „Problema a fost deja reglementată”
Consiliul Superior al Magistraturii îl contrazice vineri, 10 octombrie, pe premierul Ilie Bolojan pe tema pensiilor magistraţilor şi îndeplinirea jaloanelor din PNRR, întrucât Comisia...
#bani falsi, #captura politie, #euro falsi, #Portul Constanta , #politie
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Novak Djokovic a transmis un mesaj ingrijorator din China, in limba materna: "Incerc sa raman viu!"
Digi24.ro
VIDEO "Daca aveam o mitraliera va impuscam pe toti" Declaratii socante ale barbatului care a vrut sa-si incendieze masina intr-o benzin
Adevarul.ro
Ziua in care romanii au fost dati pe mana rusilor. Inca de acum 300 de ani visau sa ocupe Principatele
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Viktor Orban acuză serviciile ucrainene că ascultă telefoanele maghiarilor. Premierul ungar se teme că Ursula von der Leyen și Zelenski lucrează împreună cu liderul opoziției
  2. E grevă luni pe aeroporturile internaţionale din Roma. Atenționare de călătorie transmisă de MAE
  3. Ucraineancă prinsă încercând să treacă granița în România cu aproape 1 milion de dolari. Unde ascunsese banii VIDEO
  4. Pacea din Gaza ieftinește petrolul. Prețul unui baril american a scăzut sub pragul psihologic de 60$, pentru prima dată în ultimele luni
  5. Drone misteriose au fost văzute și pe cerul Cehiei. Zonele survolate sunt atât de secrete încât armata nici nu le numește public
  6. Grevă pe aeroporturile din Roma. MAE a emis o atenționare de călătorie pentru românii care merg în Italia
  7. Profesor bătut de un elev chiar în timp ce preda, în Dâmboviţa. Cadrul didactic a ajuns la spital, iar adolescentul în arestul Poliției
  8. Vine un weekend cu vreme blândă. Unde ne putem bucura cel mai mult de soare
  9. "Curajoasa campioană a păcii". Descrierea făcută Mariei Corina Machado de Comitetului Norvegian al Premiului Nobel
  10. Captură uriașă făcută de polițiști în Portul Constanța. Aproape un miliard de euro, depozitat în zeci de cutii

Ultimele emisiuni

Acum 3 ore

Business Focus,
Cârpelile din termoficarea centralizată: Ce orașe din țară și din afară dau clasă Capitalei