Captura uriașă din Portul Constanța, un mare "fâs". Miliardul de euro găsit de polițiști era recuzită de film. Poliția: "Intervenția noastră a fost una preventivă"

Autor: Adrian Zia
Vineri, 10 Octombrie 2025, ora 22:05
629 citiri
Captura uriașă din Portul Constanța, un mare "fâs". Miliardul de euro găsit de polițiști era recuzită de film. Poliția: "Intervenția noastră a fost una preventivă"
Captura uriașă din Portul Constanța, un mare "fâs" FOTO Facebook/Poliția Română

Poliţia Română şi Autoritatea Vamală Română au descoperit, în Portul Constanţa Sud, 160 de colete cu bancnote contrafăcute, fiind, în total, 4,8 milioane de bancnote. Valoarea însumată a bancnotelor false depăşea 960 de milioane de euro.

Așa începea știrea care făcea rapid turul României vineri după-amiază, 10 octombrie. Din păcate, marea captură s-a dovedit a fi un "fâs", banii respectivi fiind doar recuzită pentru un film.

Într-o postare pe Facebook, Poliția Română își recunoaște parțial greșeala, insistând că "cei care i-au comandat nu plănuiau să joace într-un film — ci să îi „introducă în scenariu” altundeva: în circuitul real".

Două rânduri mai jos, oamenii legii lasă tonul mai blând și spun că "intervenția noastră a fost una preventivă, nu „spectaculoasă”, pentru a evita ca unele persoane să devină victime".

"Am văzut comentariile și glumele despre „banii de film”.

E drept, pe ei scria „prop copy”, dar cei care i-au comandat nu plănuiau să joace într-un film — ci să îi „introducă în scenariu” altundeva: în circuitul real.

Știm că pare amuzant la prima vedere, dar exact așa încep multe tentative de înșelăciune: cu ceva ce „pare” inofensiv.

De aceea, intervenția noastră a fost una preventivă, nu „spectaculoasă”, pentru a evita ca unele persoane să devină victime, așa cum s-a întâmplat în alte cazuri.

Mai bine să fim ironizați pentru că am acționat la timp, decât să regretăm că n-am făcut-o. Mulțumim celor care aleg să fie atenți și să ne semnaleze situații suspecte — vigilența publică face diferența", scrie în postarea de pe rețeaua de socializare.

Finalul mesajului Poliției Române vine și cu un P.S, lăsându-i pe cititori pradă suspansului:

"P.S.: Așteptați finalul".

Știrea inițială

”În urma cooperării instituţionale D.C.C.O. – Oficiul Naţional Central pentru combaterea falsurilor de moneda cu Biroul Vamal de Frontieră Otopeni şi Biroul Vamal de Frontieră Constanţa Sud, la data de 10 octombrie 2025, în portul Constanţa Sud, au fost identificate 160 de colete cu bancnote contrafăcute din categoria de fals codificată la nivel european «altered design»”, anunţă, vineri, Autoritatea Vamală Română.

Potrivit sursei citate, 40 de cutii conţineau 1.200.000 de bancnote din cupiură de 500 de euro (600.000.000 de euro), fără serie şi 20 de cutii conţineau 600.000 de bancnote din cupiură de 200 de euro (120.000.000 de euro), fără serie.

Cele 4.800.000 de bancnote, care însumau 960.000.000 de euro, au fost ridicate, în vederea continuării cercetărilor.

”Activităţile au fost desfăşurate într-o echipă complexă formată din ofiţerii Oficiului Naţional Central pentru combaterea falsurilor de monedă, ai Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Ilfov şi ai Serviciul de Combatere a Criminalităţii Organizate Porturi Maritime, alături de inspectori vamali”, a mai transmis sursa citată.

Direcţia de Combatere a Criminalităţii Organizate – Oficiul Naţional Central pentru combaterea falsurilor de monedă este partener cu Autoritatea Vamală Română în cadrul Operaţiunii internaţionale DECOY III, sub egida EMPACT, coordonată la nivel european de către EUROPOL.

Operaţiunea vizează identificarea de colete suspecte ce conţin bancnote contrafăcute ce pătrund pe teritoriul Uniunii Europene din ţări precum China, Turcia, etc.

Cercetările sunt continuate sub supravegherea procurorului de caz, în cadrul unui dosar penal instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecatoria Cornetu.

Captură uriașă făcută de polițiști în Portul Constanța. Aproape un miliard de euro, depozitat în zeci de cutii
Captură uriașă făcută de polițiști în Portul Constanța. Aproape un miliard de euro, depozitat în zeci de cutii
Poliţia Română şi Autoritatea Vamală Română au descoperit, în Portul Constanţa Sud, 160 de colete cu bancnote contrafăcute, fiind, în total, 4,8 milioane de bancnote. Valoarea însumată...
Dezvăluiri despre infiltrarea investigatorului DNA în Portul Constanța. „I-am dat o mașină scumpă, un X5, o casă foarte bună și întotdeauna a avut și cheltuiala suficient de bună"
Dezvăluiri despre infiltrarea investigatorului DNA în Portul Constanța. „I-am dat o mașină scumpă, un X5, o casă foarte bună și întotdeauna a avut și cheltuiala suficient de bună"
Procurorul-șef al DNA, Marius Voineag, a oferit detalii despre modul în care ancheta privind șpăgile din Portul Constanța a fost desfășurată. Potrivit lui Voineag, DNA a reușit să...
#bani falsi, #captura politie, #euro falsi, #Portul Constanta, #bani recuzita film , #politie
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
NE-BU-NI-E in preliminariile CM! Au castigat cu 7-0, dar nu s-au calificat din cauza celor PATRU goluri marcate de Aubameyang
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
A spus "ADIO" si viata i s-a schimbat radical: "Am facut mai multi bani in 24 de ore decat in toata cariera"
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Descoperire uluitoare în Marea Mediterană, în apele din largul orașului Napoli, făcută cu ajutorul unui submarin operat de la distanță
  2. Captura uriașă din Portul Constanța, un mare "fâs". Miliardul de euro găsit de polițiști era recuzită de film. Poliția: "Intervenția noastră a fost una preventivă"
  3. Bursa americană a scăzut puternic, după ce Donald Trump a amenințat China cu tarife comerciale mult mai mari
  4. Criza politică se adâncește în Franța. Macron nu a reușit să numească un nou premier. "Toate astea se vor termina foarte rău"
  5. Armata Germană nu poate doborî dronele rusești din cauza lui Hitler. Breșa uriașă în securitatea Germaniei, găsită chiar în Constituția țării
  6. UPDATE Elevul din Dâmboviţa care a bătut un profesor chiar în timp ce preda a fost arestat preventiv
  7. Spania riscă să se îndrepte către „un alt blackout”. În ultima săptămână sistemul electric a înregistrat „variații bruște de tensiune”. Ce se știe despre cauze
  8. Accident mortal pe un drum din Cluj. Trei mașini au fost implicate în impact
  9. Oamenii fără adăpost din Capitală, căutați și numărați. Care este motivul acestei acțiuni
  10. Cum a ajuns Qatarul să deschidă o bază militară în SUA. Avioane de vânătoare F-15 și piloți qatarezi vor fi găzduiți la Mountain Home în Idaho VIDEO

Ultimele emisiuni

Acum 3 ore

Update Politic,
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății: „În România se pot face reforme reale. Urmează o reorganizare așteptată de 20 de ani”

Acum 7 ore

Business Focus,
Cârpelile din termoficarea centralizată: Ce orașe din țară și din afară dau clasă Capitalei