Cel mai bogat om din lume a vandut intr-o singura saptamana actiuni de trei miliarde de dolari

Bezos a accelerat vanzarile de actiuni Amazon in ultimul an. In luna august, Bezos a scos la vanzare actiuni Amazon de peste 3,1 miliarde de dolari, dupa o alta vanzare, de peste 4,1 miliarde de dolari, efectuata in februarie.Vanzarile din aceasta saptamana aduc totalul sumei obtinute de Bezos din aceste tranzactii la peste 10,2 miliarde de dolari, reprezentand o crestere semnificativa fata de cea din 2019, in valoare de 2,8 miliarde de dolari.Chiar si asa, Bezos detine inca peste 53 de milioane de actiuni Amazon, in valoare de aproape 170 de miliarde de dolari, ceea ce il face cel mai bogat om din lume.Tranzactiile au avut loc in cadrul unui plan prestabilit.Amazon a refuzat sa comenteze vanzarea.Bezos a declarat anterior ca vinde anual actiuni Amaon in valoare de circa 1 miliard de dolari pentru finantarea companiei sale spatiale Blue Origin.In plus, Bezos, director general al Amazon, a lansat fondul Earth Fund, in valoare de 10 miliarde de dolari, pentru combaterea schimbariloe climatice, care va acorda granturi cercetatorilor, activistilor si organizatiilor.