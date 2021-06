Ludovic Orban da asigurari ca alocatiile copiilor vor creste cu 20% de la inceputul anului 2022

"Alocatiile vor creste de la 1 ianuarie 2022. Aceasta este decizia coalitiei, indiferent de ce amendament a fost aprobat astazi. De la 1 ianuarie 2022, alocatiile vor creste cu 20%, plus indexarea curenta cu inflatia, conform legii. Se va gasi solutia legislativa astfel incat de la 1 ianuarie 2022 sa creasca alocatiile cu 20%. Indexarea este prevazuta in lege, se indexeaza cu rata inflatiei, este un proiect de lege inaintat de colegii mei din PNL . Noi am luat decizia in cadrul coalitiei ca sa creasca alocatiile de la 1 ianuarie 2022 cu 20%, cincimea respectiv", a explicat Ludovic Orban , marti, 15 iunie, la Parlament.Liderul PNL a mai precizat ca este pregatita coalitia , daca PSD va ataca la Curtea Constitutionala proiectul de lege care vizeaza majorarea alocatiilor din 1 ianuarie 2022."V-am prezentat decizia coalitiei: sa se adopte amendamentul de la Senat, sa fie pregatit Guvernul sa emita OUG daca este atacata legea la CCR si, de asemenea, s-a hotarat in cadrul coalitiei ca alocatiile vor creste de la 1 ianuarie 2022", a completat Orban.Camera Deputatilor are plen miercuri, iar pe ordinea de zi este inscris si proiectul de lege de aprobare a ordonantei de urgenta 123/2020 privind alocatiile de stat pentru copii. Votul forului legislativ va fi unul decizional. Comisia pentru munca a Camerei a adoptat marti un raport favorabil pe initiativa legislativa, in forma venita de la Senat. Prin urmare, alocatiile vor fi majorate de la 1 ianuarie 2022 cu rata inflatiei. Votul final la plenul de miercuri va incepe la ora 12.00.