Expert fiscal: Majorarea alocatiilor pentru copii ar putea veni la pachet cu crestere de impozite

Taiem alte cheltuieli sau marim impozitele

Acele 80 de miliarde de euro nu sunt pentru pensii sau alocatii

"Nici o cheltuiala suplimentara nu mai poate incapea in bugetul actual, in conditiile pandemiei si din cauza faptului ca activitatea economica este puternic afectata de efectele acestei epidemii. Orice suma care presupune suplimentari in sectorul bugetar sau in cel al cheltuielilor sociale trebuie amanata sau regandita tinand cont de posibilitatile actuale", a declarat Emilian Duca.Potrivit lui, in esenta, efectul este generat de lupta politica pentru ca nu exista nici un temei economic, in momentul de fata, de a sustine altceva, in conditiile in care, vechiul guvern nu a fost de acord cu majorarea alocatiilor."Acum s-a intors roata, iar fostii guvernanti impun aceeasi masura actualilor guvernanti. Un joc ieftin din punct de vedere economic, dar, probabil eficient, din punct de vedere politic.In momentul de fata orice cheltuiala suplimentara, cu exceptia investitiilor, ar trebui pusa in asteptare sau redimensionata, astfel incat bugetul sa nu sufere mai mult decat o face acum", a mai spus Emilian Duca."Orice cheltuiala trebuie asigurata din doua surse principale. Una, fie din venituri suplimentare la bugetul de stat, lucru care este deja greu de crezut in perioada urmatoare, adica o crestere de impozitare, in urmatoarele luni, fie prin reducerea altor cheltuieli, asta in conditiile in care vrem sa mentinem echilibrul bugetar"Expertul este de parere ca mai exista si o a treia solutie, dar deja uzata de foarte multa vreme, si este vorba de crestere a volumului imprumuturilor, care, de la anul nu va mai putea fi o solutie realista pentru ca vom intra sub controlul Comisiei Europene din punct de vedere al dezechilibrelor bugetare."In ultima instanta, alegerea care trebuie facuta: fie taiem de la alte cheltuieli si dam la alocatii si alte cheltuieli sociale, fie bagam impozite noi, ceea ce va avea un efect dezastruos pentru sectorul privat. Cam aceasta este paradigma in care-si desfasoara activitatea Guvernul si Parlamentul actuale", a mai spus specialistul in fiscalitate.Legat de finantarea de la Commisia Europeana pe care Romania o are promisa, expertul fiscal spune ca acele 80 de miliarde de euro nu vin pentru alocatii si pensii sau pentru baronii locali."Acei bani vin cu niste conditionalitati extrem de clare, adica nu vom putea folosi acei bani decat pentru investitii. Dar pentru a folosi pentru investitii trebuie sa alocam si noi din bugetul nostru, ori, din estimarile mele, vreo 75-80% din buget se duce pe cheltuieli sociale, pensii, intretinerea aparatului bugetar si ramane o parte infima pentru investitii. Deci in momentul de fata, viitorul pe termen scurt nu arata prea roz, din cauza faptului ca, pe de o parte, epidemia de coronavirus nu da semne sa inceteze, iar pe de alta parte, dificultatile economice generate nu ne vom putea lasa neafectati si pe noi", a mai declarat Emiliad Duca.Potrivit lui, mai devreme sau mai tarziu, tot la anumitele curbe de sacrificiu vom ajunge, adica fie vom sacrifica investitiile, fie vom sacrifica salarii sau pensii.