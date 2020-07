Seful Federatiei Nationale a Parintilor: "Dublarea alocatiilor este un beneficiu pentru copii de care se bucura si adultii nesimtiti"

Alocatia copiilor cu parintii "instariti", un drept la care nu se poate renunta

"Parintele din Cristache" stie de parintele de la carciuma

O solutie echitabila

Acesta este de parare ca multi copii nu-si vor permite in continuare o tableta sau un laptop pentru anul scolar 2020-2021, in conditiile in care se preconizeaza ca orele se vor desfasura preponderent online."Eu am fost primul care a reactionat in ianuarie cand ei aveau deja in intentie sa proroge o lege promulgata de catre presedintele Romaniei si am spus ca nu este deloc absolut normal sa faca acest lucru in conditiile in care vorbim de pensii speciale si alte cheltuieli inutile la nivel national, pe studii de pre si fezabilitate si asa mai departe, acolo unde se arunca cu sutele de milioane de euro ", a declarat, pentru Ziare.com, Iulian Cristache, presedintele Federatiei Nationale a Asociatiilor Parintilor si Invatamant Preuniversitar (FNAPIP).In contextul actual, Cristache spune ca are doua puncte de vedere. Unul in calitate de parinte si altul in calitate de cetatean responsabil."In calitate de preprezentant al parintilor nu am cum sa spun ca sunt multumit cu o plata esalonata si o marire intr-o prima etapa cu doar 20% pentru ca este foarte greu sa tii un copil, si ma refer la acele familii defavorizate care traiesc cu un euro pe zi. Si este imposibil cu atat mai mult cu cat vorbim de un an special in care acesti copii au nevoie sa-si achizitioneze tablete, sa-si plateasca internetul, sa mearga la scoala si asa mai departe", a afirmat presedintele FNAPIP.A doua declaratie vine din prisma "unui cetatean responsabil", dupa cum afirma Cristache."Am o anumita varsta si stiu ce insemna un buget pentru ca am lucrat 25 de ani in mediul privat. In contextul actual, stiind ca ne imprumutam pe banda rulanta, si stiind ca bugetul national nu este un sac fara fund, da, pot spune ca este ok in prima faza 20%, cu conditia de a respecta termenele de majorare asa cum au promis. Sau daca se termina mai repede pandemia, poate reusesc sa devanseze termenele si majoreaza mai devreme de 2022 cu 100%", a mai spus Cristache.Potrivit lui, acest procent de 20% putea fi dat inca din ianuarie, pentru ca nu era un efort considerabil atunci si, acum, incepand cu 1 august putea sa mai dea inca 20% si sa multumeasca pe toata lumea."Trebuie sa tinem cont si de buget, ca nu ne putem imprumuta la nesfarsit pentru ca, pana la urma, tot noi vom plati, prin taxe si impozite, aceste deficite uriase. Eu inca am speranta ca vor da si aceste 20 de procente si ca vor renunta la acele pensii speciale si nesimtite", a mai spus presedintele FNAPIP."Ne-am gandit la optiunea ca parintii cu venituri peste medie sa opteze sa nu mai primeasca alocatia, dar nu este o treaba constitutionala pentru ca banii acestia sunt un drept. Si nu toti cetatenii gandesc ca noi. Uitati-va si la bursele sociale care se dau pentru familiile care au masini de lux de 50-60.000 de euro ai caror membrii figureaza ca someri si care cu certitudine vor solicita in continuare ajutor, desi nu au nevoie de el", a mai afirmat Iulian Cristache.Potrivit lui, aici este vorba de responsabilitate si bun simt la nivel de cetatean, numai ca nu toti aveam acest spirit civil si de solidaritate in actualul context pandemic."Revenind, daca eu ca parinte cu venituri mari as vrea sa renunt la alocatie ar fi o solutie de compromis, dar nu este constitutional si nu se va aproba niciodata asa ceva pentru ca trebuie sa treaca prin niste filtre juridice, si juristul, oricat de mult si-ar dori sa fie in acord cu noi, nu poate sa aprobe un lucru care incalca normativele", a mai spul liderul parintilor.Acesta compara majorarea alocatiilor cu pensiile marite cu 40%."Sunt de acord cu majorarea pensiilor cu 40%, dar doar la acei pensionari care au venituri minime sau pana la un plafon de 1.500 sau 2.000 de lei pentru ca aceia sunt romanii care au nevoie. Dar trebuie sa dai 40% si la cei care au pensii de 15.000, 20.000 de lei ceea ce nu este in regula. Singurul lucru pe care-l poate face Parlamentul este ca la nivel de pensie este sa vada daca poate sa diferentieze impozitarea venitului. Adica, daca dai 40% la pensie, cei care au peste 6-7-8.000 de lei sa fie impozitati progresiv astfel incat sa castige mai putin si banii sa se intoarca tot la bugetul statului", a mai spus Cristache.Potrivit lui, acest ultimul lucru mentionat, nu se poate face la alocatie pentru ca este un drept constitutional, iar pe acesta nu-l poti impozita diferentiat."Prin natura meseriei pe care am avut-o timp de 25 de ani, mergeam prin sate. Faceam distributie pentru ca am avut o fabrica de mezeluri si va spun ca majoritatea parintilor din mediul rural - banuiesc ca majoritate aveau si pensii sau venituri de alta natura - erau cu berea in fata de la prima ora. Deci au bani pentru bere, pentru tigari, pentru ca sunt foarte multi fumatori, dar nu au bani sa puna pentru a-i lua copilului o tableta. Daca ai bani sa dai 15-20 de lei pentru un pachet de tigari pe zi, e clar ca ai banii astia sa-i oferi copilului o mai buna educatie", a declarat Cristache.Acesta face referire la tablete, in contextul in care anul scolar 2020-2021 se vehiculeaza a fi unul online, cel putin in prima sa parte. Iar lipsa unor suporturi digitale si a unei conexiuni la internet va face ca anul scolar sa functioneze in doua viteze.Acesta este de parere, ca se poate merge si in aceasta cheie, in care unii dintre parinti sunt iresponsabili."Cu scuzele de rigoare, o sa spun ca unii sunt chiar nesimtiti, atata timp cat au posibilitatea sa se abtina o luna de la bautura si de la tigari si sa dea copilului o tableta, astfel incat sa beneficieze de educatie, dar nu o fac. Dar aici, este exact ce spuneam si mai devreme, de o lipsa de educatie in ansamblu. Si nu vorbesc de educatie academica, pentru ca nu toti suntem doctori sau superdestepti. Vorbesc de educatie de baza, de educatia bunului simt si de faptul ca in momentul in care te-ai gandit sa ai un copil trebuie sa fii responsabil si sa-i asiguri tot ceea ce este necesar astfel incat sa de dezvolte", a mai spus Cristache.In opinia sa, realizarile parintilor se vad prin ceea ce realizeaza proprii copii."Putem dubla alocatiile cu niste bonuri valorice de 150 de lei, din care acestia puteau sa mearga obligatoriu catre alimentatie si catre rechizite si sa puna conditia ca acestea sa fie luate numai de la producatori romani. Astfel puteau sa incurajeze si consumul si sa ajute si copiii. Puteau sa faca treaba aceasta si efortul financiar era mult mai mic pentru ca din 150 de lei, 100 de lei se intorceau inapoi in societate prin colectarea de taxe, de TVA si prin impozite pe profit", a conchis reprezentantul parintilor.