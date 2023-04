Analist Financial Times, despre dosarul sefului ASF: Romania nu trebuie sa cada in pacat!

Implicarea si arestarea preventiva a lui Dan Radu Rusanu, presedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), intr-un dosar in care este acuzat de favorizarea infractorilor si de abuz in serviciu, nu va avea efecte importante in pietele care ar trebui sa fie reglementate si supravegheate de catre institutie, considera un reputat analist international.

"Pentru multi investitori, cazuri ca acesta nu vor avea un impact major, decat daca vor face valva in presa internationala. Insa, in mod cert, Romania trebuie sa evite perceptia ca legea poate fi interpretata si folosita pentru castig personal sau pentru trafic de influenta", a explicat Andrew MacDowall, analist pe piete emergente si colaborator al revistei Financial Times, pentru Ziare.com.

Declaratia lui vine la doar o zi dupa ce Dan Radu Rusanu, seful ASF, a iesit din arest preventiv.

El a fost retinut, marti, pentru 24 de ore, in urma emiterii unui mandat de catre Directia Nationala Anticoruptie, procurorii cerand Tribunalului Bucuresti si arestarea preventiva a acestuia pentru 30 de zile.

Rusanu, presedintele ASF, a iesit din arest

Seful ASF este acuzat de favorizarea infractorilor si de abuz in serviciu dupa ce saptamana trecuta i-ar fi cautat pe unii martori din dosarul Carpatica pentru a incerca sa le influenteze depozitiile.

Ulterior, propunerea de arestare preventiva, formulata de procurorii anticoruptie, a fost respinsa de Tribunalul Bucuresti.

Ads

Analist: Romania nu trebuie sa cada in pacat

Andrew MacDowall aminteste ca reputatia Romaniei oricum a suferit o lovitura "ca urmare a perceptiei ca Guvernul a subminat institutii independente cand a venit la putere"

"Iar asa cum a subliniat si Comisia Europeana, au fost facute progrese importante in ceea ce priveste lupta impotriva coruptiei, iar aceasta idee ramane una importanta pentru investitori", a subliniat analistul, care aminteste, insa, ca pericolul nu a trecut.

"Exista temeri ca Bruxelles-ul si-a luat ochii de pe statele est-europene, ceea ce le-a permis sa cada din nou in pacat", a punctat analistul, care considera ca Romania nu trebuie sa faca aceasta eroare.

ASF s-a format in urma comasarii Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor (CSA), Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare (CNVM) si Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSP).