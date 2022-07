Asigurarea obligatorie a locuintelor, din iulie 2010

Prima polita de asigurare obligatorie a locuintelor ar putea fi emisa in luna iulie, in cazul in care pana atunci se semneaza contractul de reasigurare, a anuntat Pool-ul de Asigurare impotriva Dezastrelor (PAID).

"Este posibil ca PAID sa emita prima polita in luna iulie, probabil cu 1 iulie. Totusi, emiterea primei polite este conditionata de incheierea contractului de reasigurare, care deja a fost creionat in linii mari", a declarat Radu Mustatea, membru in Consiliul de Administratie al PAID, citat de Mediafax.

PAID a inceput discutiile cu brokerii de reasigurare Willis, AON, Guy Carpenter, Stellar Re si RFIB. Ultimul s-a retras de la negocieri.

Societatea care va emite politele de asigurare obligatorie a locuintei a fost infiintata in septembrie 2009, cand 13 asiguratori au semnat actele de constituire a Pool-ului, aportul acestora la capitalul social al asiguratorului fiind de 4,545 milioane de euro (19,34 milioane lei).

Cu o participatie de 15% s-au inscris Astra, Clal Romania si Groupama Asigurari. ABC Asigurari, Ardaf, Carpatica Asig, Certasig, City Insurance, Credit Europe Asigurari, Euroins (fosta Asitrans), Generali si Grawe Romania s-au inregistrat, fiecare, cu o participatie de 5,5%.

Legea 260 privind asigurarea obligatorie a locuintelor a fost adoptata in noiembrie 2008.

