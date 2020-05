Asistentul digital ANA de la UNIQA te ajuta sa ramai in siguranta indiferent de dauna pe care vrei sa o notifici

info@uniqa.ro

UNIQA vine in intampinarea nevoilor clientilor cu o extindere a functionalitatilor asistentul digital ANA, care permit notificarea online a daunelor pentru toate produsele de asigurari generale din portofoliul companiei, rapid si fara interactiune umana.Cu ajutorul ANA, clientii pot transmite usor detaliile despre eveniment, fotografiile cu avariile si documentele necesare pentru deschiderea unui dosar de constatare.Astfel, in actuala formula, pe langa daunele CASCO si pentru asigurarile de locuinta, asistentul digital ANA face posibila notificarea daunelor si pentru asigurarile RCA, PAD, accidente, IMM/incendiu proprietate, raspundere civila, sanatate, utilaje, calatorie, CAR, cargo si CMR.Conceptul digital de notificare rapida a daunelor - ANA este accesibil online de pe orice dispozitiv de la desktop, laptop si tableta, inclusiv smartphone, direct din browser la adresa https://daunerapide.uniqa.ro , in zona dedicata din website-ul UNIQA sau cu ajutorul unui link primit prin SMS ca urmare a interactiunii cu Contact Center UNIQA.Informatiile si documentele transmise catre ANA vor fi preluate ulterior de catre o echipa de specialisti, in vederea finalizarii dosarului. In cazul daunele aferente politelor de asigurare CASCO si de locuinta, ANA analizeaza instant datele si poate propune inclusiv o oferta de despagubire, transformand procesul de daune intr-un mod conversational, uzual si facil.Acest lucru este posibil deoarece asistentul digital este capabil sa extraga informatii din contextul conversatiei pentru a raspunde la intrebari, intr-o maniera naturala si usor de inteles.Asadar, ANA este o solutie care ofera simplitate si rapiditate, scurtand durata de raportare a unei daune la doar cateva minute. Un alt atu al asistentului digital este disponibilitatea permanenta - clientul poate comunica raportul de daune 24/7.Lansat acum aproape un an, asistentul digital ANA este un serviciu unic in piata de asigurari din Romania, care aduce valoare adaugata pentru clienti, cu atat mai mult in actualul context, in care distantarea sociala este atat de importanta pentru a ramane in siguranta.Oferind clientilor o experienta imbunatatita care furnizeaza informatii si rezolva dosare in timp real, ANA a schimbat deja modul de gestionare a dosarelor de dauna.Construit cu ajutorul ultimelor tehnologii in domeniu, sistemul are la baza principii de machine learning, ce permit calibrarea algoritmilor si proceselor in mod continuu si adaptarea la realitatile interactiunii cu clientii.Asistentul ANA face parte dintr-un amplu proiect de digitalizare in cadrul UNIQA ce a presupus si implementarea unei platforme integrate de management al daunelor, prin care specialistii de daune pot administra dosarele rapid si eficient.De altfel, la UNIQA, migrarea celei mai mari parti a interactiunii cu clientii, in contextul masurilor de limitare sociala, a avut loc pe un cadru deja existent, dezvoltat de companie in mod constant, care este acum mai bine valorificat, iar solutiile digitale implementate anterior cu scopul de a imbunatati experienta clientilor se dovedesc acum extrem de utile.In plus, in aceasta perioada, UNIQA ofera clientilor sai si alte canale prin care sa poata notifica daunele.Asiguratii pot apela la Contact Center UNIQA sau online pe site-ul www.uniqa.ro , urmand a fi contactati telefonic de catre reprezentantii UNIQA pentru a transmite prin email documentele si fotografiile necesare finalizarii procesului de constatare.Contact Center UNIQA are program non-stop si este disponibil pentru a prelua solicitarile clientilor, la numarul 0374 400 400.In ceea ce priveste activitatea de notificare a daunelor pentru asigurarile de viata, solicitarile pot fi trimise si la adresa de e-mail daune-viata@uniqa.ro, urmand ca intreaga comunicare sa se desfasoare tot pe email, inclusiv cu persoanele asigurate, contractori sau beneficiari.Procesul de emitere de polite este sustinut de o platforma online de vanzari, iar legatura cu agentul UNIQA ramane constanta, prin telefon si email pentru transmiterea ofertelor. Politele sunt emise in format electronic si transmise clientilor prin email.In ceea ce priveste plata primelor pentru politele de asigurare, clientii au la dispozitie mai multe canale digitale prin care pot rezolva acest lucru la distanta, rapid si eficient: plata online direct in cadrul paginii UNIQA la https://www.uniqa.ro/plata-polite-asigurare si prin transfer bancar online, utilizand aplicatiile de Internet Banking sau Mobile Banking.Totodata, clientii au la dispozitie adresapentru directionarea in format electronic/scanat a corespondentei privind dosarele de dauna, transmisa, in mod uzual, in format tiparit.UNIQA Asigurari si UNIQA Asigurari de viata vor continua sa aduca valoare in viata clientilor prin dezvoltarea de produse si servicii relevante, care raspund nevoilor de asigurare specifice, eficientizarea proceselor si optimizarea costurilor prin digitalizare, precum si investitia in calitatea echipei de profesionisti.