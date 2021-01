Conducerea ASF a demarat un amplu proces de evaluare a intregii activitati a autoritatii. Exista indicii si suspiciuni cu privire la practici incorecte

Conducerea ASF a demarat un amplu proces de evaluare a intregii activitati a autoritatii."Pot confirma ca actuala conducere a ASF a demarat un amplu proces de evaluare a intregii activitati a autoritatii dar si a subiectelor care au adus atingere credibilitatii ASF de-a lungul timpului.Pot confirma si faptul ca ceea ce a semnalat ziaristul de la Economica.net este adevarat. De altfel presa a mai semnalat cu mai multe luni in urma fel de fel de nereguli sau situatii care presupun cel putin conflicte de interese ale unor angajati ai autoritatii", spune Daniel Apostol, purtatorul de cuvant al ASF.Potrivit Economica.net, noua conducere a Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) a identificat erori majore in documente oficiale, prezentate de angajatii mai multor Directii membrilor Consiliului."Eroriar fi fost identificate atat in documente venite dinspre cele trei sectoare supravegheate ( asigurari piata de capital si pensii private) cat si in notele emise de Directia Juridica. Exista suspiciuni ca respectivele erori ar fi fost strecurate intentionat, pentru a da posibilitatea firmelor supravegheate si vizate de respectivele documente sa conteste cu succes eventuale decizii care le-ar dezavantaja.In acest sens se va desfasura in ASF un audit al documentelor venite dinspre sectoare catre Consiliu. Pentru verificarea naturii greselilor deja identificate sunt deja incepute cercetari interne", scrie Economica.net, citand mai multe surse avizate.Purtatorul de cuvand al ASF arata la randul sau ca astfel de sesizari nu au surprins actuala conducere a ASF."Lumea trebuie sa stie ca, in privinta multor dintre aceste subiecte, chiar presedintele Autoritatii Nicu Marcu a dispus inca de la inceputul mandatului sau o analiza riguroasa interna, si tot presedintele Nicu Marcu a semnalat si solicitat organelor competente ale Parchetului analizarea activitatilor ASF astfel incat daca si unde se constata incalcarea legii, cei vinovati sa suporte consecintele legale firesti", spune Daniel Apostol.El mentioneaza ca ASF traverseaza acum un proces amplu de restructurare si de imbunatatire a activitatii ei."Hotararea luata de presedinte este sa se faca repede lumina cu privire la procedurile de lucru in reglementare, supraveghere si control in toate cele trei sectoare. Exista indicii si suspiciuni cu privire la practici incorecte, iar daca concluziile analizelor interne solicitate in Consiliu de catre presedintele autoritatii vor conduce catre demonstrarea unor vinovatii, atunci presedintele va dispune masuri drastice de intrare in legalitate si de penalizare a celor gasiti vinovati", mai spune purtatorul de cuvant al ASF.De altfel, in cadrul ASF a fost infiintat recent si un nou Serviciu, care se va ocupa tocmai cu verificarea documentelor care ajung in atentia Consiliului si nu numai a acestora. Este vorba despre Serviciul de Conformitate, care va actiona sub coordonarea directa a presedintelui Nicu Marcu si unde lucreaza, deocamdata, doi dintre consilierii acestuia. Scopul Serviciului este tocmai acela de a identifica si corecta eventualele erori din viitor.Erorile la care publicatia Economica.net face referire ar fi fost mai frecvente in cazul sectorului Piata de Capital, insa greseli "ciudate" in documente au aparut si in zona asigurarilor. Exista si un tipar al acestor greseli, spun sursele citate.Directiile prezentau membrilor executivi ai Consiliului (vicepresedinte responsabil de sector, prim vicepresedinte sau presedinte) cate patru seturi de documente in legatura cu anumite spete. Trei dintre aceste seturi de documente erau semnate si asumate de catre cei care au elaborat lucrarea si de catre directorul de Directie, in timp ce un al patrulea set trebuie semnat doar de catre executivul din Consiliu. In mod normal, cele patru seturi trebuie sa fie identice.Totusi, in mai multe situatii s-a descoperit ca in actele menite sa fie semnate de " executiv" apareau formulari diferite fata de celelalte trei seturi. In unele cazuri ar fi fost modificari discrete, iar in altele chiar schimbari de anvergura, pasaje intregi modificate, scrie publicatia Economica.net.