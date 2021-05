Toti inculpatii din dosarul falimentarii Astra Asigurari, achitati de Instanta suprema

Instanta suprema a admis miercuri apelurile inculpatilor din acest dosar, fiind anulate condamnarile date in iulie 2019 de instanta de fond - Curtea de Apel Bucuresti.Astfel, a fost achitata Angela Toncescu, fost presedinte al Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor (actuala Autoritate de Supraveghere Financiara), care primise la instanta de fond o pedeapsa de trei ani inchisoare cu executare pentru abuz in serviciu.De asemenea, au fost achitati Tudor Balta si Constantin Buzoianu, fosti vicepresedinti ai Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, Dan Constantinescu, Daniela Popa , Corneliu-Silviu Moldoveanu, membri ai Consiliului. Acestia aveau in prima instanta pedepse de cate trei ani si sase luni inchisoare cu suspendare.Au fost achitate alte trei inculpate: Anabella Ruse, director general al Directiei Generale Autorizari; Marinela Nemes, director general al Directiei Generale Juridice, si Carmen-Gabriela Ivan, director general al Directiei Generale Stabilitate Financiara si Actuariat, toate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.Instanta a lasat nesolutionate actiunile civile inaintate de Societatea de Asigurare Reasigurare Astra SA si Fondul de Garantare a Asiguratilor (FGA) si Autoritatea de Supraveghere Financiara in contradictoriu cu inculpata Angela Toncescu.In cazul omului de afaceri Dan Adamescu , instanta a dispus, inca de la fond, incetarea procesului penal ca urmare a decesului acestuia.In decembrie 2016, DNA l-a trimis in judecata pe omul de afaceri Dan Adamescu, presedinte al Consiliului de Supraveghere al SC Asigurare Reasigurare Astra SA la data faptelor, in dosarul privind prejudicierea societatii cu aproximativ 800 milioane lei.DNA sustinea ca Adamescu a administrat, in perioada 2011 - 2013, in mod defectuos societatea Astra, in scopul obtinerii unor avantaje personale sau in favoarea grupului de firme afiliate.Administrarea defectuoasa a constat, conform procurorilor, in utilizarea unor practici/metode ilegale pentru a cosmetiza situatia financiara a societatii, masuri de natura sa acopere activitatea infractionala, dar care, in subsidiar, au determinat si alterarea grava a mecanismelor de functionare a pietei interne a asigurarilor.Activitatea infractionala s-a desfasurat si in contextul in care anumite persoane din conducerea Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, prin incalcarea atributiilor de serviciu, au facut demersuri pentru a-l favoriza pe Adamescu."In perioada 2011 - 2013, Adamescu, cu incalcarea unor dispozitii din Codul fiscal si a legislatiei aplicabile pietei asigurarilor si reasigurarilor, a efectuat o serie de demersuri paguboase pentru societate, in sensul ca a lipsit-o de lichiditatile necesare desfasurarii activitatii de asigurare; de asemenea, raportarile distorsionate facute i-au impiedicat pe reprezentantii ASF sa supravegheze activitatea Astra, astfel incat sa asigure protectia asiguratilor si sa contribuie la mentinerea stabilitatii pietei asigurarilor. Drept urmare, societatea Astra a intrat in procedura administrarii speciale si ulterior in faliment, paguba produsa patrimoniului acesteia fiind in suma de 795.387.999 lei", se arata in comunicat.Anchetatorii au retinut ca omul de afaceri a dispus acordarea de imprumuturi societatilor afiliate, in suma de aproximativ 106 milioane lei, fara a manifesta vreun interes in evaluarea riscului de credit si fara sa ia masuri prudentiale, astfel incat sa fie protejate resursele financiare ale Astra.Procurorii mai sustin ca el a dispus semnarea unui contract de cesiune prin care Astra, in calitate de cesionar, s-a obligat sa plateasca integral datoria unei firme catre o banca, in conditiile in care aceasta era in procedura de faliment."De mentionat este faptul ca firma respectiva facea parte din grupul firmelor afiliate societatii Astra. Datoria respectiva era de 1.594.564,89 euro si 10.000 USD , la care se adauga o dobanda anuala de 6%. In cadrul procedurii de faliment a firmei, Astra a incasat doar suma de 358.768 lei. Intr-un alt context, in perioada iunie - iulie 2011, Adamescu (...) a folosit suma de 68.322.510 lei la achizitionarea unor actiuni , reprezentand 17% din capitalul social al Astra. Aceasta suma provenea chiar din lichiditatile societatii de asigurare. Inculpatul a ascuns insa provenienta banilor prin simularea unor contracte de imprumut acordate unei alte societati controlate de acesta (Medien Holding)", spunea DNA.DNA mentiona ca, in 21 iunie 2011, la cererea lui Adamescu, conducerea Comisiei de Supraveghere al Asigurarilor a aprobat intentia societatii Epsilon Estate Provider SRL de a achizitiona un pachet de actiuni Astra SA, desi aceasta nu indeplinea conditiile financiare pentru a deveni actionar semnificativ la o societate de asigurari Procurorii au constatat ca achizitionarea pachetului de actiuni a fost aprobata de inculpatii Toncescu, Balta si Buzoianu, Constantinescu, Popa si Moldoveanu, Ruse, Nemes si Ivan, desi cunosteau ca firma nu indeplinea conditiile."Cum societatea de asigurare reasigurare Astra SA a fost lipsita de o parte din lichiditatile necesare desfasurarii activitatii de asigurare-reasigurare, Adamescu si o alta persoana au transferat, in mod fictiv, riscurile de reasigurare catre Panamerican Re (societate infiintata si inregistrata intr-un paradis fiscal in acest scop) si, pe cale de consecinta, au distorsionat raportarea pozitiei, a performantei financiare si a indicatorilor de prudentialitate (marja de solvabilitate si coeficientul de lichiditate).Astfel, s-a creat aparenta de conformitate la regulile de prudentialitate in vigoare, ceea ce a permis subscrierea in continuare de polite al caror risc nu era acoperit, nici din resurse proprii, nici prin programe adecvate de reasigurare", preciza sursa citata.DNA mentiona ca Adamescu si cealalta persoana au obtinut un folos necuvenit, constand in preluarea pachetului de actiuni de catre un actionar (pe care il controlau) cu o situatie financiara care nu ii permitea sa isi onoreze obligatiile patrimoniale si nici sa asigure premisele pentru sustinerea activitatii Astra din surse proprii, in cazul in care situatia financiara a acesteia se deteriora, fapt care s-a reflectat ulterior in dificultatile financiare ale firmei."Dan Adamescu, la 14 august 2008, a solicitat si obtinut de la CSA (actuala ASF), luarea in calculul marjei de solvabilitate disponibile, ca rezerve nete ascunse provenite din evaluarea activelor detinute la o alta societate de asigurare, a sumei de 118.342.090,30 lei, in vederea imbunatatirii artificiale a indicatorilor de prudentialitate. In lipsa acesteia, s-ar fi impus capitalizarea reala a societatii Astra pentru a nu se ajunge la intrarea in insolventa a acesteia", se mai arata in comunicat.In acest sens, au retinut anchetatorii, Angela Toncescu a emis o adresa prin care a acceptat solicitarea facuta de reprezentantii Astra.