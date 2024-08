Investigatie la firmele de asigurari: Posibila incalcare a legii concurentei

Consiliul Concurentei a demarat o ancheta la mai multe firme de asigurari, pe baza suspiciunilor ca acestea ar face schimb de informatii despre clienti.

Institutia verifica o posibila incalcare a legii de catre Media Xprimm, o companie media specializata in piata asigurarilor, dar si de asociatia asiguratorilor locali - UNSAR, societatile de asigurare membre UNSAR, precum si alte societati de asigurare, potrivit Realitatea Tv.

Reprezentantii Consiliului Concurentei au efectuat, luni, inspectii inopinate la sediile firmelor suspectate de ilegalitati si au fost ridicate mai multe documente.

Investigatia are ca obiect un posibil schimb de informatii sensibile din punct de vedere comercial intre concurentii de pe piata serviciilor de asigurare si a fost declansata din oficiu.

ASF incepe curatenia in asigurari: Realitatea dura despre preturile prea mici la RCA

"Inspectiile inopinate reprezinta o etapa preliminara in cadrul procedurilor de investigare a unui posibil comportament anticoncurential. Efectuarea acestor inspectii nu reprezinta o antepronuntare a Consiliului Concurentei in ceea ce priveste vinovatia companiilor investigate si nici in ceea ce priveste rezultatul final al investigatiei declansate", a transmis institutia, potrivit Mediafax.

Ads

Intr-o interventie telefonica la Digi 24, Bogdan Chiritoiu, seful Consiliului Concurentei, a precizat ca investigatia poate dura intre un an si un an si jumatate.

Cine face parte din UNSAR

Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania - UNSAR este o organizatie profesionala constituita in anul 1994, in baza OG 26/2000 privind asociatiile si fundatiile. In prezent, ea numara 21 de membri cu drepturi depline, precum si 4 membri asociati.

Conform statutului, UNSAR este "o organizatie neguvernamentala, apolitica, independenta, cu caracter nelucrativ, creata in scopul dezvoltarii si extinderii colaborarii si cooperarii in domeniul asigurarilor si reasigurarilor".

Principalele obiective al activitatii UNSAR vizeaza "apararea si reprezentarea intereselor asiguratorilor si reasiguratorilor din Romania, membri ai Asociatiei, participarea la imbunatatirea cadrului legislativ existent in domeniul asigurarilor, initierea de solutii legale adecvate cu privire la modificarile legislatiei in vigoare, promovarea activitatii de asigurari din Romania, promovarea dezvoltarii cat mai durabile a industriei asigurarilor pe plan intern si international".

Printre companiile care fac parte din UNSAR se numara Allianz Tiriac Asigurari, ASIROM, Astra Asigurari, BCR Asigurari de Viata, BRD Asigurari de Viata, Carpatica Asig.

C.P.

Ads