Ministerul Finantelor va analiza reducerea CAS

Ministerul Finantelor Publice (MFP) va incepe in perioada urmatoare o analiza pentru reducerea cotelor de contributii de asigurari sociale (CAS), a declarat miercuri, la o conferinta pe teme fiscale, secretarul de stat Dan Manolescu.

"Lucrurile pentru 2013 sunt asezate, avem un buget construit pe cotele actuale. Nu cred ca este bine sa schimbam CAS in timpul anului, ci incepand cu un an fiscal nou", a spus oficialul MFP.

Manolescu a aratat ca in 2013 se va realiza o analiza complexa a sistemului de asigurari sociale pentru a determina zonele in care CAS-urile trebuie "reasezate".

"Asa cum este stabilit in acest moment, sistemul de asigurari sociale lasa posibilitati de migrare dintr-o zona de taxare in alta. Activitatile independente, drepturile de autor, microintreprinderile sunt vehicule prin care se migreaza din zona de taxare a unui venit ca salariu. CAS-urile trebuie reasezate pe baze care sa descurajeze aceste migrari', a mai spus secretarul de stat.

Reducerea contributiilor de asigurari sociale este un subiect complicat si Fondul Monetar International are nevoie de timp pentru a analiza efectele unei astfel de masuri, a declarat marti seful misiunii FMI, Erik de Vrijer.

Ads

Oricum, o astfel de masura ar trebui sa astepte reluarea cresterii economice si rezolvarea unor probleme existente pe piata muncii din Romania, cum ar fi rata de ocupare foarte scazuta a populatiei.

"Sunt probleme pe piata muncii care au nevoie de mai multa interventie si care trebuie sa astepte cresterea economiei pentru a fi abordate. Ma gandesc, in particular, la rata scazuta de ocupare a populatiei. In acest context, Guvernul a actualizat planul national de ocupare, cu accent pe facilitatile de formare profesionala, pe ucenicie, credem ca este un pas bun pentru ajuta tinerii sa gaseasca un job pe piata muncii.

Am cazut de acord ca vom analiza reducerea CAS si ceea ce trebuie facut pentru a ajuta la crearea de noi locuri de munca in anii urmatori. Avem nevoie de timp pentru a analiza acest lucru. Este un subiect complicat pentru ca, daca reduci CAS-urile la angajator, care sunt relativ ridicate, cum gasesti resurse sa finantezi sistemul de pensii sau de sanatate, sa platesti indemnizatiile de somaj?", a spus de Vrijer.

Seful misiunii FMI a subliniat ca este important sa nu existe disfunctionalitati in sistemul de protectie sociala si in finantarea sistemului de sanatate.

FMI va analiza daca pot fi eliminate anumite exceptari de la plata CAS, daca se poate largi baza de taxare sau daca va fi nevoie de compensare prin alte venituri bugetare.

"Suntem in favoarea unor taxe care nu au efecte negative pentru munca sau investitii - poate taxele de proprietate sau accizele", a mai spus seful misiunii FMI, referitor la taxele care ar putea compensa o reducere a CAS.

Ads