Monede dacice de aur, de vanzare pe eBay

Aurul dacilor a ajuns de vanzare pe eBay.

Turism istoric a descoperit kosoni, vechi monede dacice de aur, scoase la licitatie pe celebrul site comercial.

Cel mai probabil monedele dacice provin din siturile arheologice din muntii Orastiei, care sunt mereu pradate de vanatorii de comori din cauza pazei deficitare asigurate de autoritati.

Cei care se incumeta sa scarme pamantul dacilor cu detectoare de metale pentru a le gasi comorile le vand apoi strainilor si asa se face ca pot aparea kosoni de vanzare pe Internet.

Kosonii sunt monede de aur emise pentru scurt timp de regele Koson, care i-a condus pe daci dupa moartea lui Burebista.

Kosonul este singura moneda de aur din epoca regalitatii dacice, dar nu exista dovezi ca a fost emisa de daci. Ea imita denarii romani.

Kosoni au fost gasiti oficial numai in Transilvania, mai exact in zona ei de sud-vest, in preajma marilor cetati dacice din Muntii Orastiei.