95% dintre romani detin doar 20% din averea financiara a tarii. Ce se intampla cu restul de 5%

Corona-criza ne va taia din averi

Si daca majoritatea copletitoare a romanilor se chinuie cu a cincea parte din averea tarii, adica au averi de pana in 100.000 de dolari, 37% din bani apartine celor care au averi cuprinse intre 100.000 si 250.000 de dolari.Alte 26 de procente din avere este ampartita in mod egal de catre cei care se bucura de avutii intre 250.000 si 1 milion de dolari, 1-5 milioane de dolari, 5-20 de milioane de dolari si 20-100 de milioane de dolari.17% din averea nationala este detinuta de super-bogatii romaniei, cei putini, dar care au fiecare averi de peste 100 de milioane de dolari.Cu toate acestea, studiul mai arata ca banii romanilor nu se inmultesc asa repede precum cei ai celor din Europa Centrala si de Est, Statele Baltice si Rusia.In timp ce, in ultimii 20 de ani, averile noastre au crescut cu 7%, tarile din regiune au cunoscut o crestere de 10%."Acest lucru poate parea surprinzator, intr-un context in care Romania a avut una dintre cele mai mari rate de crestere economica din Europa din ultimii 10 ani, dar ar putea fi explicata prin doi factori: o dezvoltare puternica a consumului, care a determinat cresterea economica din ultimii ani si rate mari de crestere a investitiilor non-financiare, in primul rand imobiliare, care nu sunt incluse in calculul averii financiare adresate de studiul nostrum", se mai arata in raportul Boston Consulting GroupCriza COVID-19 va impacta averea romanilor intr-o masura mai mica decat media din regiunea est-europeana."BCG considera ca aceasta criza provocata de COVID-19 va avea un impact mai mic asupra acumularii averii de catre romani in comparatie cu alte tari din regiune. Prin urmare, in urmatorii cinci ani, averea financiara locala va creste mai sustinut decat cea din Europa Centrala si de Est, Balcani, Rusia sau chiar decat media globala, luand in considerare toate scenariile" a spus Bogdan Belciu, partener BCG.