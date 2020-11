Elon Musk a devenit al doilea cel mai bogat om din lume, devansandu-l pe Bill Gates intr-un top al miliardarilor

De la inceputul anului, averea omului de afaceri de 49 de ani a crescut cu 100,3 miliarde de dolari, marcand un plus de 7,2 miliarde de dolari intr-o singura zi prin cresterea cu 6,5% a pretului actiunilor companiei sale de masini electrice Tesla Cu o avere estimata de 182 miliarde de dolari, seful Amazon, Jeff Bezos, ramane in fruntea acestui clasament, Bloomberg Billionaires Index.Pe locul al treilea in acest top al super-bogatilor se afla acum Bill Gates, cu "doar" 127,7 miliarde de dolari. Averea sa ar fi insa semnificativ mai mare daca nu ar fi donat foarte multi bani, noteaza dpa.Clasamentele cum este si cel realizat de Bloomberg se bazeaza pe informatii publice privind valorile detinute ca actiuni , proprietati imobiliare, obiecte de arta si alte bunuri de lux. In clasamentul Forbes al miliardarilor, Musk se afla pe locul al patrulea, cu 110,5 miliarde de dolari.