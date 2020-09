Miliardarul american care si-a donat toata averea in scopuri caritabile: "Ma simt foarte bine"

"Am invatat multe. Am facut unele lucruri putin diferit, dar sunt foarte multumit. Ma simt foarte bine", a declarat Feeney, care a fost promotorul ideii de a darui in timpul vietii, in dauna finatarii unei fundatii, dupa moarte.Potrivit sursei citate, in ultimii 40 de ani, fostul miliardar a donat peste 8 miliarde de dolari unor organizatii de caritate si universitati din intreaga lume prin intermediul fundatiei sale, Atlantic Philanthropies.Pe 14 septembrie 2020, Feeney a semnat documentele prin care a incheiat activitatea fundatiei sale. De-a lungul celor 40 de ani de filantropie, Feeney a donat 3,7 miliarde de dolari pentru educatie, aproape 1 miliard de dolari s-au dus catre Universitatea Cornell, iar peste 870 de milioane de dolari au fost alocati actiunilor pentru promovarea drepturilor omului si a schimbarilor sociale.Feeney, mai arata digi24.ro , care citeaza revista Fobres, a mai donat peste 700 de milioane de dolari pentru Sanatate, 270 de milioane de dolari pentru imbunatatirea asistentei medicale publice din Vietnam si a facut o donatie de 176 de milioane de dolari unui institut de cercetare, in cadrul Universitatii California din San Francisco. Acesta a mai donat si 350 de milioane de dolari pentru construirea unui centru tehnologic pe insula Roosevelt din New York.