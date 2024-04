Bancherii de pe Wall Street considera ca este necesar sa triseze pentru a reusi

Un sfert dintre directorii financiari de pe Wall Street si City of London au fost martori la actiuni ilegale sau lipsite de etica si considera, in acelasi timp, ca astfel de actiuni sunt necesare pentru a reusi pe plan profesional, a rezultat in urma unui sondaj al firmei de avocatura Labaton Sucharow.

Dintre participantii la sondaj, 26% au recunoscut ca au observat sau au avut informatii de prima mana cu privire la activitati profesionale, potrivit AFP.

Aproximativ 24% dintre directorii chestionati au afirmat ca "este probabil sa adopte metode necinstite sau ilegale pentru a reusi pe plan profesional", iar 16% au admis chiar ca ar comite infractiunea "inside trading" (folosirea unor informatii confidentiale - n.red.), daca ar sti ca nu vor fi prinsi.

Rezultatele sondajului, publicat in plin scandal legat de manipularea dobanzii Libor pe piata interbancara, in centrul caruia s-a aflata banca britanica Barclays, accentueaza erodarea imaginii sistemului financiar.

In acelasi timp, sondajul desfasurat de firma newyorkeza explica intr-o anumita masura motivele pentru care lipsa onestitatii este larg acceptata in activitatile financiare.

Astfel, aproape jumatate dintre respondenti au spus ca firmele concurente sunt angajate in astfel de activitati, in timp ce 13% au invocat presiunea exercitata de salarii si bonusuri pentru a explica incalcarea standardelor etice.

Doar unul din patru respondenti considera ca institutiile de supraveghere a serviciilor financiare, atat din SUA, cat si din Europa, sunt eficiente.