Bancherii si asiguratorii vor sa fie inclusi in a doua etapa de vaccinare. Pe cine vor sa protejeze

Acestia au trimis recent o solicitare in acest sens, mai ales ca in SUA bancherii sunt inclusi in categoria celor prioritari. Bogdan Preda, secretar general al Consiliului Patronatelor Bancare, spune ca exista cateva zeci de mii de persoane care lucreaza in Romania, in sistemul bancar, la ghiseu."Au existat cazuri de infectari, de imbolnaviri serioase chiar. Nu ne gandim doar la angajatii din banci , ne gandim la o cat mai buna fluidizare a operatiunilor pe care le desfasoara bancile si societatile de asigurari Exista un anumit segment al populatiei care e mai putin familiarizat cu serviciile de elctronic banking sau utilizarea calculatorului. Ca ne place sau nu, acest segment e reprezentat mai mult de varstnici.Varstnicii sunt segmentul de populatie cu grad ridicat de risc la aceasta imbolnavire. Este un castig de ambele parti. Ne gandim sa ne desfasuram activitatea, ca si sector, parte din infrastructura critica cu cat mai putine riscuri cu putinta, pe de o parte, si de pe alta parte sa asiguram o protectie cat mai buna si pentru clienti", a spus Bogdan Preda, la Digi24 Expertul a mai spus ca oricine are responsabilitatea fata de sine si fata de persoanele cu care lucreaza ar trebui sa se vaccineze."Vaccinarea nu este un act obligatoriu, dar suntem convinsi ca printre lucratorii bancari si de asigurari marea majoritate vor dori acest lucru.Solicitarea noastra a fost depusa in dupa-amiaza zilei de joi. Putem sa ne inchipuim ca ar putea sa dureze un pic pana vom primi acest raspuns, care va deveni oficial in momentul in care va fi emisa o noua Hotarare de Guvern care sa modifice hotararea anterioara prin care sa putem fi trecuti in etapa a II-a de vaccinare.In sectorul bancar sunt 50.000 de lucratori, in sucursale lucreaza undeva la 30.000. Din aceste 30.000, parte dintre ei lucreaza in front-office, la ghiseu", a spus Bogdan Preda.Citeste si: