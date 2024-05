Bancile europene devin precaute in fata "riscului sistemic"

Pus in fata istoricei intalniri G20, aproape fiecare comentator al ziarelor europene isi spune opiniile sale, nu numai in ce priveste problema Greciei, ci in mare masura privind soarta banilor nostri din banci.

Recapituland situatia bancilor europene, La Tribune se refera la cei 29 de mamuti internationali, cu riscuri considerate nu iminente, dar "sistemice". Fondurile lor se cer consolidate pana in anul 2019.

Cazul Lehman Brothers nu trebuie sa se mai repete

Nu este o noutate. Noutate este faptul ca lista respectivelor 29 banci s-a dat publicitatii explicit cu aceasta ocazie, mentionandu-se insa ca nu sunt motive de panica, atunci cand se iau masuri preventive, fara pericole iminente.

Respectivele banci nu sunt amenintate in prezent, dar, fiind institutii financiare de mari dimensiuni, cu impact major in piata de capital, expertii au apreciat necesitatea recapitalizarii treptate, pentru o mai buna soliditate.

Este evident ca actuala masura de precautie apare ca un ecou dupa cele petrecute in SUA acum doi ani cu banca Lehman Brothers, pusa brutal in fata unor realitati fara replica si lipsita atunci de orice solutii preventive, care sa fi putut reduce dimensiunile dezastrului.

Nu este cazul sa insiram aici lista celor 29 banci, intrate in vizorul UE, dar merita mentionata observatia ziarului La Tribune, ca patru dintre ele sunt institutii financiare franceze: BNP Paribas, Credit Agricole, Societe Generale si BPCE (Banca populara - Casa de economii).

Una din bancile analizate este prezenta si in Romania

In perioada urmatoare, bancile de pe lista vor face obiectul unei "supravegheri consolidate", din partea Consiliului de Stabilitate Financiara. In fond, supravegherea nu constituie un punct slab pentru banci, ci poate, dimpotriva, este reperul de incredere datorat unui control suplimentar.

Pentru noi este de mare interes faptul ca una din aceste banci, vorbesc de Societe Generale - este bine reprezentata in Romania, sub marca BRD, care desfasoara volume mari de operatiuni, atat comerciale, cat si la dispozitia publicului.

La Cannes, G20 a aprobat deciziile anterioare luate la Paris de catre ministrii de finante, cu privire la asigurarea pe termen mediu a capitalului necesar fiecarei banci, pentru ca fiecare sa faca fata cu propriile forte eventualeor momente de criza.

Daca mecanismul va functiona corect si in conformitate cu intentiile initiatorilor, el poate deveni un adevarat zid antifoc pentru localizarea eventualelor accidente financiare acolo unde s-au produs, fara extindere si cu posibilitatea "stingerii incendiului" chiar in focar.

"Sitemul bancar paralel" - o bomba de buzunar

Actionand preventiv, s-a hotarat adoptarea unei politici flexibile, prin actualizarea anuala a nivelului de capitalizare suplimentara, probabil, intre 1% si 3% din activul ponderat, in functie de riscul cu care fiecare banca poate apasa asupra sistemului.

Expertii apreciaza ca este pentru prima oara in lume, cand se iau asemenea masuri de precautie coordonata, cu scopul de a preveni nu numai riscurile falimentului, dar si posibile socuri cu efecte contagioase in sistemul finaniar.

In perioada urmatoare, Consiliul de Stabilitate Financiara urmeaza sa analizeze si functionarea "sistemului bancar paralel", institutii private care opereaza cu bani, fara a avea statut de banca.

Un asemenea sistem ar fi capabil sa faciliteze migrarea capitalurilor din banci in alte sectoare financiare, mai putin supravegheate si deci mai expuse riscurilor si chiar fraudelor.

Cu toate remarcile numerosilor observatori care identifica o anumita timiditate in cele discutate la Cannes, avem tot dreptul sa vedem si partea plina a paharului, care priveste prudenta si prevenirea - exact ce i-a lipsit bancii americane, intrate acum doi ani in colaps.