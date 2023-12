Bancile islamice prind avant. Cum castiga bani fara sa ia dobanda

Sunt credibile informatiile despre asa-numitele "banci morale", care castiga din afaceri fara a percepe dobanda la credite? Lumea islamica are un raspuns la aceasta intrebare: obligatiunile islamice, "Sukuk", devin tot mai populare in lume, inclusiv in Europa.

Tot mai multi oameni din Turcia folosesc serviciile asa-numitelor banci islamice. Aceste banci nu au in portofoliu termenul de "dobanda", iar cand dau un credit isi asuma acelasi risc cu al creditorului. In afara de asta, ele refuza sa investeasca in proiecte ale investitorilor care au afaceri in sferele pe care ei le considera imorale: tutun, alcool si jocuri de noroc.

Dupa cum arata si datele statistice oficiale, din 2006 incoace, segmentul bancilor islamice din Turcia a cunoscut o crestere de 25-30 pe an. Cele patru banci islamice au avut la inceputul anului un total de 800 filiale, iar intre timp au ajuns la 900. Este vorba de "Bank Asya", "Turkiye Finans", "Kuveyt Turk" si "Albaraka Turk".

Trei dintre aceste patru banci sunt originare din tari ale Golfului Persic. In acest moment, ele detin 5% din sectorul bancar turcesc care, conform vicepremierului turc Ali Babadjan, este o cifra sub asteptari.

"Participatia bancilor islamice in sectorul financiar al tarii trebuie sa creasca, pentru a facilita accesul oamenilor la finantare", a spus vicepremierul pentru publicatia Hurriyet, citata de Deutsche Welle.

Coranul interzice dobanda

Bancile islamice respecta regulile dreptului islamic. Coranul le interzice sa plateasca, dar si sa incaseze dobanda la creditele acordate. Cu toate acestea le este permis sa distribuie castigurile realizate. Dar de unde vin castigurile, in lipsa dobanzilor?

Bancile traditionale castiga de pe urma dobanzilor percepute, iar institutiile financiare islamice prin asa-numitul "contract de participare la castiguri si pierderi". Astfel, bancile devin parteneri comerciali ai celor pe care ii crediteaza. Daca afacerile merg bine, vor prospera impreuna, iar in caz contrar vor suferi tot impreuna si pierderile.

Obligatiunile islamice sunt cunoscute in sectorul bancar musulman ca "sukuk". Piata "sukuk" creste nu numai in islam ci si in Europa, Londra fiind cunoscuta ca un puternic centru al finantelor islamice din afara Orientului Apropiat.

"Suntem foarte apropiati de clienti, stim exact cum folosess banii imprumutati de la noi", spune secretarul general al Uniunii Bancilor Islamiste din Turcia.

El vede si alte diferente: "in bancile traditionale, clientii decid singuri cand si pentru ce sa foloseasca creditul luat de la banca.

In bancile islamice, totul se face pe baza de parteneriat: profit exista doar atunci cand castiga si banca. Daca banca are pierderi, acestea se rasfrang si asupra clientului", spune el.

"Din moment ce islamul interzice practicarea dobanzilor, pentru credinciosii musulmani acest sistem bancar este o posibilitate sa obtina profit de pe urma banilor, fara sa incalce regulile religioase", mai explica acesta.

Frica de islamizare

Turcii au implementat principiile finantarii islamiste inca de la sfarsitul anilor '80 ai secolului trecut. Totul a inceput cu cateva institutii financiare particulare care, in 2006, au fost recunoscute oficial ca banci. Anul trecut, guvernul turc a emis obligatiuni de stat, sukuk, in valoare de 1,5 miliarde dolari, pentru piata internationala.

Anul acesta, obligatiunile valorau deja 3,3 miliarde dolari. Se asteapta ca in urmatorii 10-20 de ani, ponderea acestora in sistemul financiar turc sa creasca de 4 ori.

Turcii ponderati cred ca aceasta ascensiune a bancilor islamiste va duce iremediabil si la o islamizare a Turciei.

Secretarul general amintit mai sus spune ca aceste afirmatii sunt nefondate. "Este vorba despre o afacere total privata", spune el, adaugand ca in lumea financiara exista afaceri evreiesti, crestine si musulmane.

"Este un mod particular de finantare, de activitate investitionala pentru strangerea si distribuirea de bani. Bancile traditionale castiga din dobanzi. Noi ne finantam si finantam din castiguri comerciale", adauga acesta.

Reprezentantul bancilor islamice spune ca aceste activitati se desfasoara si in tari occidentale. "Kuveyt Turk are o filiala in Mannheim, Germania, iar 'Islamic Bank of Britain' are 4 filiale in Marea Britanie", incheie acesta.