Camera Deputatilor adopta un proiect privind exonerarea de la rambursarea unor sume pentru unii clienti ai bancilor

Initativa legislativa are ca obiect de reglementare exonerarea de la obligatia de a restitui sumele primite cu titlu de prima de stat de catre clientii bancilor de economisire-creditare pentru domeniul locativ in baza contractelor de economisire-creditare pentru domeniul locativ incheiate pana la data de 02.02.2016, data la care prima decizie a Curtii de Conturi ce a vizat sistemul Bauspar a devenit executorie."(1) Se aproba exonerarea clientilor bancilor de economisire si creditare in domeniul locativ astfel cum sunt definiti la articolul 290 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007 cu modificarile si completarile ulterioare de la rambursarea catre Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei a sumelor reprezentand prima de stat datorate ca urmare a constatarilor Curtii de Conturi prin Deciziile emise in anul 2015, precum si a accesoriilor aferente.(2) Se exonereaza de la plata si impozitul pe venit, contributiile sociale si obligatiile fiscale accesorii sumelor prevazute la alin.(1), consecinta a constatarii Curtii de Conturi. Impozitul pe venit, contributiile sociale si alte sume derivand din obligatii fiscale accesorii sumelor prevazute la alin.(1) incasate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi nu se restituie", conform proiectului.Conform articolului 290, alin (1), litera b), la care face referire initiativa legislativa, "client este persoana fizica sau juridica care incheie cu banca de economisire si creditare in domeniul locativ un contract de economisire si creditare in sistem colectiv pentru domeniul locativ, prin care dobandeste, ca urmare a efectuarii depunerilor prevazute in contract, dreptul legal de a primi un credit la dobanda stabilita potrivit clauzelor contractuale"."Introducerea sistemului de economisire-creditare pentru domeniul locativ in Romania a fost o decizie expresa a legiuitorului roman care, in anul 2002 a hotarat sa implementeze un sistem de finantare modern si flexibil pentru imbunatatirea confortului locativ al cetatenilor romani, a fondului locativ existenta in Romania, introducand totodata o componenta de educatie financiara, prin stimularea economisirii", arata initiatorii in expunerea de motive.Potrivit sursei citate, "conceptul acestui model financiar este cunoscut la nivel european sub denumirea de Bauspar. Regulile implica incheierea unui contract intre client si banca prin care clientul se obliga sa economiseasca intr-o anumita perioada o suma de bani, iar statul subventioneaza clientul prin acordarea unei prime de stat anuale. La finalul perioadei de economisire, daca clientul doreste si sunt indeplinite conditiile, banca poate pune la dispozitia acestuia un credit. Sistemul a functionat pe parcursul a 10 ani si nu a fost contestat, sustin initiatorii proiectului - reprezentanti ai tuturor grupurilor parlamentare".Un control al Curtii de Conturi facut in 2015 si care a vizat modalitatea de alocare a primelor de stat catre clienti a condus la blocarea acestei activitati de economisire-creditare pentru domeniul locativ in Romania si a instituit obligativitatea restituirii sumelor distribuite cu titlu de prima de stat, respectiv nedistribuire pe viitor a sumelor care nu au fost deja repartizate pentru clientii bancilor de economisire-creditare pentru domeniul locativ care: au incheiat contracte pe o perioada mai lunga de 5 ani si nu fac dovada utilizarii intregii sume in scop locativ. La data incheierii contractului aveau sub 18 ani sau la data incheierii contractului aveau peste 65 de ani.Initiatorii au argumentat ca aplicarea interpretarii Curtii de Conturi va presupune initierea unor demersuri de recuperare a sumelor distribuite deja cu titlu de prima de stat si va determina aparitia unui numar ridicat de reclamatii si litigii declansate de clientii bancilor de economisire-creditare pentru domeniul locativ care nu vor mai primi prima de stat in conditiile legii in temeiul careia au contractat.Pe 12 mai, Senatul a adoptat proiectul de lege, in calitate de prim for sesizat, iar votul Camerei a fost decizional. Prin urmare legea merge la promulgare.