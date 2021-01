Ministerul Finantelor a programat imprumuturi de peste cinci miliarde de lei in ianuarie 2021

La acestea se poate adauga suma de 615 milioane de lei prin sesiuni suplimentare de oferte necompetitive, aferente licitatiilor de obligatiuni.Suma, usor sub cea din decembrie 2020 (4,985 miliarde lei), va fi destinata refinantarii datoriei publice si finantarii deficitului bugetului de stat.Conform prospectului publicat in Monitorul Oficial, MFP a programat in data de 7 ianuarie o emisiune de certificate cu discont de 400 milioane de lei, cu scadenta in 10 ianuarie 2022.De asemenea, pe parcursul lunii vor avea loc sapte emisiuni de obligatiuni de tip benchmark, cu o valoare totala de 4,1 miliarde de lei, urmate a doua zi de o sesiune suplimentara de oferte necompetitive, cu o valoare de 15% din valoarea initiala a emisiunii de obligatiuni (615 milioane de lei in total).Emisiunile vor fi de 700 de milioane de lei (doua emisiuni), 600 milioane de lei (doua emisiuni) si 500 milioane de lei (trei emisiuni).