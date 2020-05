Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei cere Parlamentului sa nu adopte in forma actuala 8 legi cu impact major asupra sistemului bancar

Riscuri si consecinte pentru consumatori

Ziare.

com

"CDR observa cu ingrijorare ca, in ciuda semnalelor de alarma trase in mod repetat de catre Banca Nationala a Romaniei, Comisia Europeana, mediul privat sau de comunitatea bancara din Romania, pachetul de legi 'dedicat' sectorului financiar-bancar - asa-zisele 'legi anti-camatarie' - isi continua cursul in Parlament, una dintre acestea fiind deja adoptata de Camera Deputatilor (Legea privind protectia consumatorilor impotriva dobanzilor excesive - PL-x nr. 664/2019)", atrage atentia organizatia.Potrivit sursei citate, membrii CDR recunosc atat importanta masurilor de intarire a protectiei oferite consumatorilor, cat si a dezvoltarii economice, sens in care acesti actori importanti ai economiei - consumatorii, dar si sectorul financiar - joaca un rol fundamental in cresterea sanatoasa si sustenabila a economiei.Insa, in opinia lor, aceste deziderate nu pot fi atinse prin proiecte legislative care, daca vor fi adoptate si vor intra in vigoare in forma in care au fost propuse, vor avea un impact negativ semnificativ, chiar contrar fata de scopul declarat de initiator, atat asupra consumatorilor, cat si asupra mediului de afaceri."Asadar, consideram ca este extrem de important sa reamintim ca exista in dezbatere parlamentara - fie foarte aproape de votul final, fie in pronuntarea Curtii Constitutionale a Romaniei sau transmitere in vederea promulgarii - un numar deMajoritatea acestor proiecte de lege initiate anterior pandemiei COVID-19 se suprapun situatiei acute existente acum in economie si peste legislatia in vigoare sau pe cale de a fi adoptata, privind suspendarea platii ratelor pana la sfarsitul anului.In ceea ce priveste scopul declarat al initiatorului, de a veni in sprijinul consumatorilor, aspectele vizate spre legiferare sunt deja cuprinse in legislatia nationala sau europeana curenta (la nivel european - Directiva 48/2018, Directiva 17/2014, iar la nivel national aceste reglementari sunt deja chiar mai favorabile consumatorilor decat cele de la nivel european - OUG 50/2010, OUG 52/2016)", se arata in comunicat.Organizatia mentioneaza ca, din punctul de vedere al consumatorului de servicii financiar-bancare, adoptarea acestui pachet legislativ ar putea prezenta urmatoarele riscuri si consecinte: accesul mult mai greoi la credite pentru un segment important din populatie, rezultand in adancirea diferentelor dintre clasele sociale; mai putini bani in economie, ceea ce inseamna reducerea investitiilor, a consumului si a "avutiei" nete a populatiei.La randul lor, acestea vor duce la blocarea unor segmente din economie si la cresterea perceptiei de instabilitate a mediului de afaceri romanesc.Alte consecinte mentionate de CDR sunt:De asemenea,, inclusiv in detrimentul consumatorilor, precum si extinderea creditarii nesupravegheate/nefiscalizate.Membrii CDR sunt, la randul lor, preocupati de impactul cumulat al acestor proiecte de lege asupra posibilitatii bancilor de a credita sustinut economia si consumatorii pentru iesirea din criza.Astfel, orice masuri avute in vedere prin legi sau acte normative ar trebui sa contribuie la a conserva capacitatea bancilor de a ramane solid capitalizate si cu indicatori de lichiditate in acord cu reglementarile nationale si internationale, si nu de a le slabi aceasta capacitate, pentru a evita afectarea stabilitatii financiare si a intregii economii.Potrivit organizatiei, Romania are nevoie de piete si institutii financiare solide, care sa furnizeze capital pentru relansarea economiei dupa criza cauzata de pandemia COVID-19.Inca dinainte de aparitia acesteia, comparativ cu alte tari membre ale Uniunii Europene, Romania avea un indice de dezvoltare financiara scazut si cel mai redus nivel al intermedierii financiare, reflectat in existenta unei economii subterane ale carei dimensiuni nu pot fi neglijate, in lipsa utilizarii la scara larga a unor instrumente financiare precum cardurile de debit sau credit si in lipsa educatiei financiare.In acest context, reprezentantii organizatiei considera ca reglementarile privind sectorul financiar-bancar trebuie sa aiba in vedere atat protectia consumatorului, cat si dezvoltarea rapida a sectorului financiar, care sa devina un sprijin si mai puternic al relansarii economiei in ansamblul ei."CDR considera ca riscurile de mai sus, suprapuse efectelor la nivelul intregii economii ale pandemiei COVID-19, pot afecta in mod semnificativ capacitatea de revenire economica, cu consecinte potentiale extrem de nefaste pe termen mediu si lung.In concluzie,si isi reafirma disponibilitatea de a continua dialogul cu autoritatile si cu toti actorii relevanti, in vederea sustinerii adoptarii unor initiative legislative echilibrate pentru toate partile implicate si care sa reprezinte un suport pentru relansare si dezvoltare economica sustenabila", se mai spune in comunicat.